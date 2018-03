Najgori u pravima potrošača? Čak 42% žalbi na nove stvari

Potrošači su se lani najviše (u 42 posto slučajeva) žalili na neispravnost proizvoda, a na javne usluge u 23 posto. Podaci su to koje su jučer predstavili iz Ministarstva gospodarstva u okviru obilježavanja Tjedna potrošača.

Podaci su to iz Središnjeg informacijskog sustava za zaštitu potrošača, Europskog potrošačkog centra i tržišne inspekcije.

Gotovo svaki četvrti prigovor odnosi na javne usluge koje upravo država ili jedinice lokalne samouprave reguliraju - primjerice elektroničke komunikacije, vodoopskrba, odvodnja ili komunalne usluge. Na neispunjavanje ugovora žalilo se njih tri posto, na uvjete prodaje te prodaju na daljinu po četiri posto, a na nepoštenu poslovnu praksu požalilo se pet posto potrošača.

Jučer je završio Tjedan potrošača, a Ministarstvo gospodarstva organiziralo ga je pod sloganom ‘Zajedno za potrošače’.

- Prava potrošača su mrtvo slovo na papiru ako ne znaju kako ih ostvariti - rekla je Marina Dalić, ministrica gospodarstva.

Kako bi informirali potrošače organizirali su edukacije, a nedavno su objavili i dvije brošure koje su se mogle na njima dobiti, Priručnik za potrošače te Potrošači na digitalnom tržištu. Mogu se i preuzeti na internetskoj stranici www.mingo.hr.

Iako na stranicama resornog ministarstva više nema poveznica na potrošačka savjetovališta, ipak se upiti i prigovori mogu slati na samo ministarstvo preko poveznice potrosac.mingo.hr i tamo je i broj telefona na koji potrošači mogu zvati. Ministrica Dalić pojasnila je kako svaki upit ili problem koji se prijavi na ovaj način, rješavaju stručnjaci iz 39 državnih institucija, ovisno o vrsti potrošačkog problema.

Inače, ministarstvo je u suradnji s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (Hakom) osnovalo registar ‘Ne zovi’ u koji se svatko može upisati ako ne želi da ga ‘gnjave’ oni iz telefonske prodaje. U samo godinu dana u njega se upisalo 31.500 građana.

Hakom je objavio i letak o zaštiti djece na internetu koji se može skinuti s njihovih internetskih stranica.

Predsjednik Saveza udruga za zaštitu potrošača Ilija Rkman ukazao je na nesigurnost financiranja potrošačkih savjetovališta za čiji rad novac novac daje država.

- Potrošačka savjetovališta ne bi se smjela financirati samo preko natječaja koje raspisuje Ministarstvo gospodarstva. Ove godine i lani savjetovališta nisu primala taj novac po tri mjeseca, a 2016. čak pola godine, jer su natječaji za financiranje kasnili. Ispada da smo dosad odradili 12 mjeseci bez plaće. Tko je odgovoran - pitao je Rkman. Dodao je kako novcem iz natječaja, kojeg željno iščekuju, osim plaća moraju plaćati i najamninu prostora te režije. Prisjetio je kako je 2001. osnovao prvo savjetovalište za potrošače po uzoru na savjetovališta iz Salzburga i Berlina uz monitoring delegacije iz EU. Inače, udruga za potrošače ima i više od 50.

- Potrošači su informirani i dobro educirani, no sustav o informiranju o novim pravilima traži novac. To je odgovorna zadaća i treba se tome posvetiti, za to treba stručnjak. Zadaća nam je izvući Hrvatsku sa zadnjeg mjesta po pitanju potrošačkih prava u EU na barem 15. mjesto - zaključio je Rkman. Uz to je napomenuo da smo 2013. bili na 26. mjestu, a lošiji od nas su bili Bugarska i Cipar.

- Sad smo na dnu i nitko za to ne odgovara - podcrtao je.

U tjedan dana održali su edukacije u sedam gradova

U susret Svjetskom danu zaštite potrošača, bile su organizirane edukacije građana i trgovaca o pravima potrošača u Čakovcu, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Puli, Zadru, Dubrovniku. Informacije o svojim pravima proteklih je dana u svakom gradu potražilo stotinjak potrošača, a edukacijama se odazvalo od trideset pa do stotinu gospodarstvenika koliko ih je bilo u Puli.

U savjetovalištima će od srpnja biti i financijski stručnjak

Savjetovališta za potrošače dosad su bila u četiri grada, Zagrebu, Splitu, Puli i Osijeku. Jučer su najavili da će savjetovališta ubuduće biti u šest gradova, a u kojima trebali bi doznati za dva tjedna jer još traje natječaj. Ministarstvo gospodarstva potpisalo je jučer i sporazum s Ministarstvom financija koje će financirati rad financijskog savjetnika, po jednog za svako savjetovalište.