Najjače Jožino oružje bila je arhiva tajnih službi od 400 kg! Otkrivamo što će sad biti s njom

Dom Manolićevih na Tuškancu, kojeg je Joža prije stotog rođendana bio odlučio prodati za nekoliko milijuna eura, kažu oni koji su bili, nalikovao je na alternativni državni arhiv! Josip Manolić, naime, posjedovao je 400 kilograma različitih dokumenata - među njima je mnogo onoga što Rusi zovu “kompromatima” - iz kojih su dosad izderivirane dvije knjige sjećanja. Obje su bile eksplozivne, razorne, obje su gađale u vrlo tvrde i otporne mitove - npr. Gojka Šuška - granatama najvećih kalibara, ali na njih nije bilo povike. Joža Manolić preminuo je danas u 105. godini.

Manolićeva kći za 24sata: Triput me stisnuo za ruku. Tako smo se pozdravili. Samo je zaspao...

Par godina prije rata u Ukrajini Vadimir Vladimirovič Putin je, povodom 75 obljetnice dana pobjede, bio odlikovao Josipa Manolića, odavši tada 101-godišnjaku veliko priznanje za kontinuirani, cjeloživotni antifašizam. Medalju “Pobjeda” Manolić je osobno preuzeo od Anvara Azimova, a potom se vratio u svoj stan na Tuškancu.

Kad je objavio što je htio nije bilo demantija, kontranapada, vatrenih filipika, pa ni tužbi - Manolićevi memoari naletjeli su na zid šutnje, što bi bio argument u prilog njihove istinitosti. Manolić, naravno, nije bio bilo tko, to je najiskusniji živući obavještajac u Hrvatskoj, čovjek koji je u dva sustava - kao i Josip Perković - obnašao najviše dužnosti.

Arhiva Jože Manolića je kod Franje Maletića

Koliko su ga se bojali najbolje govori činjenica da je 2015. godine, ušavši u automobil, Manolić shvatio da mu nema laptopa s rukopisom špijunske knjige stoljeća, njegovih memoara! Popisi suradnika, namještene afere, kompromitirajući materijali, dvostruke igre... Sve se to nalazilo na nekoliko stotina stranica životne priče Josipa Manolića. No najdugovječniji hrvatski obavještajac zainatio se i objavio dvije knjige paprenih memoara.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Te knjige "Špijuni i domovina" i "Politika i domovina" uredio je i objavio Franjo Maletić. Kako doznajemo, u njegovim je rukama sad cjelokupna, 400 kilograma teška Manolićeva arhiva.

Loše policije suzbijaju pobune, dobre policije sudjeluju u njima, a najbolje - one ih same organiziraju... Ta se doskočica u memoarima Josipa Manolića potvrđuje zapanjujućim tvrdnjama, među kojima je brojno stanje KOS-ovih i Udbinih špijuna u hrvatskom vrhovništvu 1990. i 1991. šokantno - od 45 ljudi, čak 38 radilo je, kaže Manolić, za službe bivše države...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iz memoara se vidi dio te mreže. Idejno, moderna se hrvatska država - prema Manoliću - rađa u Savezu komunista Hrvatske. “Ideja o dolasku nove političke snage okupljene oko Franje Tuđmana bila je ideja Mike Špiljka, ali i Steve Krajačića i Ivice Račana”, napisat će Manolić i time izravno potvrditi teze iz knjige Titov najtajniji agent.

“Danas se”, piše Manolić, “može mnogo spekulirati o Špiljkovim motivima jer neki događaji bacaju na njih sjenu, no mislim da je Špiljak bio prije svega zainteresiran kao ‘američki čovjek’ osigurati tranziciju u kojoj će svi segmenti komunističke države biti sačuvani, Komunistička partija promijenit će naziv, članovi Partije ući će u nove stranke i tamo djelovati, represivni aparat će nastaviti funkcionirati, nacionalno biće će se homogenizirati, emigracija i vlast pomiriti...” Mika Špiljak na jednoj strani, a na drugoj - Slobodan Milošević. Manolić tvrdi da je Tuđman, inkognito, posjetio Miloševića još dok je bio posve beznačajan disident.

Manolića je odlikovao Vladimir Putin

Manolić je učenik Steve Krajačića, on je njegov šegrt, gojenac, njegov prijatelj i intimus, ključar Stevinih tajni i čovjek kojega je Moskva - baš kao i Stevu - u neka druga vremena vrlo voljela. Ne treba smetnuti s uma da je Ivan Stevo Krajačić bio prvi čovjek kojem je Kremlj, davne 1944. godine, dodijelio rusko odličje, Joža je zadnji, to je, dakako, samo bizarnost, ali indikativna.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tada posebne veze Zagreba i Moskve (kojima između ostalog treba zahvaliti za sprečavanje avionskih napada na Zagreb 1991. godine, ali i sprečavanje vojnog udara prije toga, koji bi Jugoslaviju pretvorio u Poljsku Jaruzelskog i posve izmijenio tijek povijesti) postojale su sve dok Putin nije napao Ukrajinu, a Manolić je, nakon Krajačića - uz Franju Gregurića - čovjek koji o njima najviše zna. U tom će smislu njegova arhiva, kad i ako - ako! - jednog dana bude dostupna javnosti, baciti novo svjetlo na te relacije. Manolić je u dva navrata bio objavio da prodaje svoj dio Krajačićeve vile, ali što će biti s papirima tajanstvenog prethodnika, još se ne zna.

Tajanstveni bazen Ivana Steve Krajačića

Ivan Stevo Krajačić bio je jedan od najmoćnijih ljudi u Titovoj sjeni i znao je sve o svima. Iskusniji zagrebački novinari kažu kako je u socijalizmu protokol bio poštovan kao na austrijskom dvoru. “Uvijek je sve išlo po protokolu. Ali kad bi Tito dolazio u Zagreb – a dolazio je na Zapadni, ne na Glavni kolodvor – i službena su izvješća, Tanjugova, išla ovako: Drug Tito posjetio je Zagreb. Dočekali su ga drug Ivan Stevo Krajačić te predsjednik SR Hrvatske, predsjednik Izvršnog vijeća Sabora i ostatak delegacije…”.

Foto: Wikipedia

Stevo je bio desna ruka boga, Titov prokonzul u Hrvatskoj, u kojoj je postojao nestabilni duumvirat – u moći su se, na prijestolju, izmjenjivali Krajačić i Bakarić, sve dok jednog dana Krajačić nije počeo griješiti. A Svileni, Bakarić, oprezan kao nitko, s nadimkom Mrtvac, nije griješio, pa je ostao sam na vrhu dok su Krajačiću na raspolaganju ostali saborska mirovina, Titovo doživotno prijateljstvo i vila u koju je, navodno, u danima moći svakodnevno dovožena - morska voda!

Prvi susjed - Franjo Tuđman

Priča o bazenu s morskom vodom bila je godinama jedan od ključnih elemenata crnih legendi o Ivanu Stevi Krajčiću. Ona je služila kao dokaz kako je riječ o neobično raskalašenom, razmaženom, buržujski raspoloženom čovjeku. Priča je vrlo bizarna. U Jugoslaviji nije bilo – barem to nije javno poznato – nikoga tko bi u Zagreb vozio cisterne morske vode, kako bi njima punio bazene. Nije to radio ni Josip Broz Tito, čak je i on, kao jugoslavenski Kralj Sunce, išao moru, nije more išlo k njemu… Priča se raspetljala nekoliko desetljeća kasnije, sasvim slučajno. I to u posve obrnutom smjeru. Ispričao ju je Pero Kvesić, poznati hrvatski književnik, na svome blogu. Kako sadrži mnogo zanimljivih detalja o Ivanu Krajačiću, donosimo šire izvatke iz nje.

“A pazi ovo”, piše Kvesić pa nastavlja: “Ovo je priča koju mi je ispričalo i potvrdilo nekoliko relevantnih osoba… Za vrijeme NDH Nijemci su raspisali za Stevom Krajačićem potjernicu i nudili nagradu veću nego za Titom. Pred kraj rata utvrdili su Zagreb, (tenkovi, bunkeri, rovovi, bodljikava žica, minska polja, mitraljeska gnijezda) s namjerom da ga brane do posljednjeg čovjeka kako bi se za to vrijeme druge njihove trupe u povlačenju mogle izvući. Zagreb je očekivala sudbina Staljingrada. U tom trenu Stevo Krajačić se uvuče u njemački glavni štab, uđe u kancelariju glavnokomadujućeg Švabe, zatvori vrata za sobom i pristojno se predstavi. Bond! James Bond! Švaba mu isto tako uljudno kaže: ‘Vi znate da odavde nećete izaći živi?’ Stevo izvadi pištolj i odgovori: ‘Možda, ali u tom slučaju ni Vi nećete preživjeti’. Švabo nastavi: ‘Dobro, kojim dobrom ste svratili?’ Stevo kaže: ‘Došao sam dogovoriti uvjete PREDAJE Zagreba.’ I nakon toga se oni lijepo porazgovaraju, gentlmenski dogovore da će Nijemci ukloniti sve mine i ljubazno se povući, a partizani će ih pustiti da odu i tjedan dan neće napadati ni druge njemačke jedinice u povlačenju...”

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

“Za kraj”, piše dalje ovaj književnik: “glavni Švaba sredi da Stevu pod osiguranjem prevedu do partizana da može izvijestiti što su se dogovorili. Po toj priči Stevo K. je spasio Zagreb, a priča se nakon rata tajila da ne bi ispao veći frajer od Tita.” Kako je jedan od pisaca postova na blogu spomenuo i famoznu morsku vodu, Kvesić je dodao: “E, mogu ti ispričati pravu istinu o tom bazenu!” A ona glasi ovako: “U nižim razredima osnovne škole išao sam u razred s Ognjenom Krajačićem, mlađim sinom spominjanog Steve. Bili smo si vrlo dobri, bio mi je najbolji prijatelj u razredu. Pored starih prijatelja iz ulice, on je spadao u najuži krug mojih dobrih prijatelja i gotovo svakodnevno smo se igrali prije ili poslije škole. Vrlo često smo odlazili i njemu doma i igrali se po kući.

Obitelj Krajačić stanovala je u vili u Nazorovoj, desno od kuće Tuđmanovih. Danas se ondje nalazi nekakvo ministarstvo ili tako nešto. Omiljeno mjesto bila nam je zimska bašta u razizemlju, velika prostorija u staklu u kojoj je Ognjenova majka uzgajala ukrasne kućne biljke. Posred prostorije bio je povelik bazen, uvijek prazan. Na njegovu praznom dnu nas dvojica igrali smo nogomet ili stolni tenis. Bilo je vrlo pogodno što smo bili okruženi zidovima bazena jer, u slučaju nogometa, lopta nije mogla daleko otići i nešto razbiti, a u slučaju stolnog tenisa loptica nije mogla daleko pobjeći.

Usput rečeno, ja sam išao i na vjeronauk, te prvu pričest u crkvu u Frankopanskoj. Iako je Stevo Krajačić bio komunist, partizan, prvoborac, narodni heroj i državni dužnosnik, a u njegovoj obitelji su znali da sam iz prohrvatske, katoličke obitelji, to na nikoji način nije smetalo Ognjenovim i mojim odnosima. Dapače, često sam bio u situaciji poput te da sam napuštao njihovu kuću objašnjavajući da moram ranije doma jer ćemo kititi božićnu jelku, a Ognjen je dolazio k meni i u slast gutao božićne kolače. Vila je bila prostrana, a vrt još prostraniji, te je bilo dovoljno prostora za razne igre, niti da mi ometamo Ognjenove roditelje, niti da oni smetaju nama. Ipak, ako smo ih ičim gnjavili, onda su to bile česte opetovane molbe da napokon barem jednom napune taj bazen da možemo i plivati. Oni su bili rezolutni – ni govora! Napuniti bazen vodom je preskupo i oni si to ne mogu dozvoliti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Razmišljajući danas nisam siguran u njihovo obrazloženje. Ipak je Stevo Krajačić tada bio jedan od najviših državnih funkcionera, vjerojatno s jednom od najvećih plaća u tadašnjoj Hrvatskoj. Ne bih se iznenadio da je on financijski mogao izdržati takvo opterećenje. Ako nije mogao od plaće, sigurno je mogao nešto smuljati da se bazen napuni na državni trošak. Jednako kao da nije mogao platiti čini mi se vjerojatno i obrazloženje da nije želio da se bazen napuni. U vrijeme kada su se svi javni bazeni u Zagrebu mogli izbrojiti na prste jedne ruke, lako moguće da je smatrao nedopustivo nemoralnim da se njegova djeca kupaju u privatnom bazenu…

Pad Steve Krajačića

Onda je izbila “afera Sokol-Mišković” u kojoj je Krajačić politički pao. Novine su se natjecale koja će ga više ocrniti, a po gradu se svašta pričalo, no to na nikoji način nije okrnjilo Ognjenove i moje odnose. Dapače, sjećam se i kako sam kao dijete iz prikrajka slušao druge majke iz susjedstva, čiji su supruzi u javnosti predvodili napad na Stevu, a ja se družio i s njihovom djecom, koje su u razgovoru žalile kakva je nevolja snašla Krajačićeve i kao znak podrške odnosile Ognjenovoj majci kolače. S izbijanjem afere koincidiralo je i da su se Krajačićevi preselili u novu kuću koja se godinama ranije počela graditi lijevo od kuće Tuđmanovih. Bila je to nova i veća kuća i u nju su se pored obitelji Steve Krajačića uselili i Joža Manolić s obitelji i još jedan treći funkcioner koji ti je sigurno nepoznat. To je ista kuća koju znaš jer Manolić i danas živi u njoj.”

Foto: Hrvatska enciklopedija

Dalje Kvesić nastavlja ovako: “Dakle, u vrijeme najžešćeg političkog obrušavanja na Stevu Krajačića, on nije odselio daleko, svega dvije kuće dalje, u novu kuću – bolju, iako bez bazena – koju je dobio od države. Istovremeno je Zagrebom i Hrvatskom počeo kružiti – kako da ga nazovem? – trač, legenda, mit, objeda… o Krajačićevom bazenu. Dakle, u vrijeme kada u kući s bazenom više nije ni stanovao. Prvo je krenulo – Krajačić ima u kući bazen! (Podrazumijeva se: ako ima bazen, neupitno da je pun vode i da se narodni heroj u njemu brčka.)

Zatim - to je bazen s morskom vodom! (Podrazumijeva se: posebne cisterne moraju tu vodu dovoziti.) Na kraju – bazen se morskom vodom puni svakodnevno! (Podrazumijeva se, njegovoj bahatosti nema kraja.) Ta priča me je već kao klinca izbezumljivala jer sam se svaki puta kada bih je čuo prisjetio nebrojeno prilika kada smo mi klinci bezuspješno moljakali da se bazen napuni. Pokušavao sam objasniti starijima da to s bazenom nije istina, ali nitko se na to nije obazirao. Ta tko će klincu vjerovati?! Najviše me je bacao iz takta moj djed, kojega sam obožavao, kada mi ni on nije htio povjerovati. Djed je bio nepokolebljiv: ta svi govore suprotno, čak i novine pišu! (Ta je epizoda po prvi puta ugrozila moje bezgranično povjerenje u djedovu neupitnu mudrost.)..”