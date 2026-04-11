Obavijesti

News

Komentari 9
IZ MINUTE U MINUTU

Počinju pregovori SAD-a i Irana, JD Vance sletio u Pakistan

Piše 24sata, Veronika Miloševski,
Počinju pregovori SAD-a i Irana, JD Vance sletio u Pakistan
Foto: Jacquelyn Martin

43. dan rata mogao bi biti presudan. Svijet s nestrpljenjem čeka ishod pregovora u Islamabadu. No, Iranci traže mir u Libanonu i deblokadu stotina milijuna dolara blokirane iranske imovine

Pokretanje videa...

Operacija Izrael na Libanon 00:47
Operacija Izrael na Libanon | Video: IDF

Pokretanje videa...

Traže ruke za rušenje luđaka: Za opoziv Trumpa su dvije opcije... 01:27
Traže ruke za rušenje luđaka: Za opoziv Trumpa su dvije opcije... | Video: 24sata/Reuters
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
JD VANCE STIGAO U PAKISTAN?

Mirovni pregovori između SAD-a i Irana trebali bi početi danas u Islamabadu. Iransko izaslanstvo već je stiglo u Pakistan, a predvode ga predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Aragči.

U posljednjim minutama, izvori iz Pakistana javljaju da je u zemlju stigao i američki tim, koji predvodi potpredsjednik SAD-a JD Vance, javlja SkyNews.

ŠTO JE REKAO TRUMP

Nakon što je ranije tijekom jučerašnjeg dana na svojoj mreži Truth Social napisao da svijet čeka 'NAJJAČI RESET', Trump je komentirao pregovore s Iranom.

Pitali su ga što je poručio potpredsjedniku JD Vanceu prije odlaska u Islamabad.

- Poželio sam mu sreću - rekao je Trump i dodao da ne zna hoće li pregovori biti jednokratni ili će se nastaviti idućih tjedana.

- Dobar dogovor znači bez nuklearnog oružja. Hormuz će se uskoro otvoriti, ali SAD nije ovisan o njemu. Nećemo dopustiti da Iran naplaćuje brodovima prolaz - dodao je.

PRVI RAZGOVORI

Predsjedništvo Libanona navodi da su Libanon i Izrael ostvarili prvi kontakt putem telefonskog razgovora između svojih veleposlanika u Washingtonu u petak, uz sudjelovanje američkog veleposlanika u Libanonu.

U priopćenju se navodi da je razgovor bio dio diplomatskih napora usmjerenih na postizanje prekida vatre i pokretanje pregovora, uz dodatak da su se dvije strane dogovorile održati prvi sastanak u utorak u američkom State Departmentu uz posredovanje Washingtona.

TKO JE DOŠAO IZ IRANA?

Iransko izaslanstvo stiglo je u Islamabad na pregovore sa SAD-om, a prema izvješćima državne televizije čine ga visoki politički i sigurnosni dužnosnici.

U delegaciji su predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, ministar vanjskih poslova Abbas Aragči te tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Akbar Ahmadian.

U pregovorima sudjeluje i guverner središnje banke Abdolnaser Hemmati, kao i bivši zapovjednik Revolucionarne garde Mohammad Bagher Zolghadr.

Prema iranskim medijima, izaslanstvu se pridružilo i nekoliko zastupnika iranskog parlamenta.

NUKLEARNI PROGRAM

Donald Trump rekao je da je cilj ovih pregovora kako Iran ne bi posjedovao nuklearno oružje. U međuvremenu je pakistansko ministarstvo obrane objavilo dolazak Iranaca u Islamabad.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026