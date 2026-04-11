43. dan rata mogao bi biti presudan. Svijet s nestrpljenjem čeka ishod pregovora u Islamabadu. No, Iranci traže mir u Libanonu i deblokadu stotina milijuna dolara blokirane iranske imovine
Počinju pregovori SAD-a i Irana, JD Vance sletio u Pakistan
Mirovni pregovori između SAD-a i Irana trebali bi početi danas u Islamabadu. Iransko izaslanstvo već je stiglo u Pakistan, a predvode ga predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Aragči.
U posljednjim minutama, izvori iz Pakistana javljaju da je u zemlju stigao i američki tim, koji predvodi potpredsjednik SAD-a JD Vance, javlja SkyNews.
Nakon što je ranije tijekom jučerašnjeg dana na svojoj mreži Truth Social napisao da svijet čeka 'NAJJAČI RESET', Trump je komentirao pregovore s Iranom.
Pitali su ga što je poručio potpredsjedniku JD Vanceu prije odlaska u Islamabad.
- Poželio sam mu sreću - rekao je Trump i dodao da ne zna hoće li pregovori biti jednokratni ili će se nastaviti idućih tjedana.
- Dobar dogovor znači bez nuklearnog oružja. Hormuz će se uskoro otvoriti, ali SAD nije ovisan o njemu. Nećemo dopustiti da Iran naplaćuje brodovima prolaz - dodao je.
Predsjedništvo Libanona navodi da su Libanon i Izrael ostvarili prvi kontakt putem telefonskog razgovora između svojih veleposlanika u Washingtonu u petak, uz sudjelovanje američkog veleposlanika u Libanonu.
U priopćenju se navodi da je razgovor bio dio diplomatskih napora usmjerenih na postizanje prekida vatre i pokretanje pregovora, uz dodatak da su se dvije strane dogovorile održati prvi sastanak u utorak u američkom State Departmentu uz posredovanje Washingtona.
Iransko izaslanstvo stiglo je u Islamabad na pregovore sa SAD-om, a prema izvješćima državne televizije čine ga visoki politički i sigurnosni dužnosnici.
U delegaciji su predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, ministar vanjskih poslova Abbas Aragči te tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Akbar Ahmadian.
U pregovorima sudjeluje i guverner središnje banke Abdolnaser Hemmati, kao i bivši zapovjednik Revolucionarne garde Mohammad Bagher Zolghadr.
Prema iranskim medijima, izaslanstvu se pridružilo i nekoliko zastupnika iranskog parlamenta.
Donald Trump rekao je da je cilj ovih pregovora kako Iran ne bi posjedovao nuklearno oružje. U međuvremenu je pakistansko ministarstvo obrane objavilo dolazak Iranaca u Islamabad.