Počinju pregovori SAD-a i Irana, JD Vance sletio u Pakistan

ŠTO JE REKAO TRUMP

Nakon što je ranije tijekom jučerašnjeg dana na svojoj mreži Truth Social napisao da svijet čeka 'NAJJAČI RESET', Trump je komentirao pregovore s Iranom.

Pitali su ga što je poručio potpredsjedniku JD Vanceu prije odlaska u Islamabad.

- Poželio sam mu sreću - rekao je Trump i dodao da ne zna hoće li pregovori biti jednokratni ili će se nastaviti idućih tjedana.

- Dobar dogovor znači bez nuklearnog oružja. Hormuz će se uskoro otvoriti, ali SAD nije ovisan o njemu. Nećemo dopustiti da Iran naplaćuje brodovima prolaz - dodao je.