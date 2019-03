Najmanje 14 ljudi stradalo je u tornadu: Među njima su i djeca

Najmanje je četrnaest ljudi, među kojima ima i djece, poginulo u nedjelju u tornadu koji je prouzročio "katastrofalnu" štetu u Alabami, na jugu Sjedinjenih Država, objavio je mjesni šerif.

"Zasad možemo potvrditi smrt 14 ljudi", rekao je Jay Jones, šerif okruga Leeja, na istoku Alabame, na granici s Georgijom.

BREAKING: Photos show catastrophic damage in Beauregard, Alabama. Pictures are from the aftermath of two large tornadoes. Multiple fatalities reported. #Tornado #Alabama (photos from @BreakingNLive ) pic.twitter.com/7ZUTjwsSm1