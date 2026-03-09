Iran pokrenuo prvi napad pod novim ajatolahom. Trump: 'Nisam zadovoljan vođom...'

VIDEO

Veliki požar u industrijskoj zoni Bahreina nakon iranskog napada dronovima

Snimke koje se šire društvenim mrežama i koje je CNN geolocirao prikazuju veliki požar i gust dim iz industrijske zone u kojoj se nalazi nacionalna naftna kompanija Bahreina BAPCO u Riffi.

Another angle of the fire currently burning at the Bahrain Petroleum Company (BAPCO), following an attack this morning by Iran. pic.twitter.com/lQvcSjQjZf — OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

Nije jasno što je izazvalo požar niti je li utjecao na rad postrojenja ili osoblje, a CNN je zatražio komentar od kompanije BAPCO.

Bahreinske vlasti ranije su objavile da su najmanje 32 osobe ozlijeđene, od čega četiri teško, kada su iranski napadi dronovima pogodili grad Sitra, koji se nalazi oko 6 kilometara od industrijske zone.