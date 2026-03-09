Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."
Iran pokrenuo prvi napad pod novim ajatolahom. Trump: 'Nisam zadovoljan vođom...'
Veliki požar u industrijskoj zoni Bahreina nakon iranskog napada dronovima
Snimke koje se šire društvenim mrežama i koje je CNN geolocirao prikazuju veliki požar i gust dim iz industrijske zone u kojoj se nalazi nacionalna naftna kompanija Bahreina BAPCO u Riffi.
Nije jasno što je izazvalo požar niti je li utjecao na rad postrojenja ili osoblje, a CNN je zatražio komentar od kompanije BAPCO.
Bahreinske vlasti ranije su objavile da su najmanje 32 osobe ozlijeđene, od čega četiri teško, kada su iranski napadi dronovima pogodili grad Sitra, koji se nalazi oko 6 kilometara od industrijske zone.
Snažan skok cijena nafte uzdrmao azijske burze
Na azijskim su burzama u ponedjeljak cijene dionica oštro pale jer je ulagače uznemirio skok cijena nafte znatno iznad 110 dolara po barelu, što bi moglo potaknuti rast inflacije i naštetiti svjetskom gospodarstvu. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 6,30 sati u minusu više od 3 posto. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Hong Kongu, Indiji, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji pale između 1,1 i 8 posto.
Saudijska Arabija: Iran bi mogao postati najveći gubitnik!
Saudijska Arabija je u ponedjeljak ujutro izjavila da će Teheran biti "najveći gubitnik" ako nastavi napadati arapske države.
Kraljevstvo je odbacilo komentare iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana da je zaustavilo napade na svoje susjede u Perzijskom zaljevu.
U izjavi ministarstva vanjskih poslova stoji: "Kraljevstvo potvrđuje da iranska strana nije provela ovu izjavu u praksi, ni tijekom govora iranskog predsjednika ni nakon njega."
"Iran je nastavio svoju agresiju na temelju slabih izgovora bez ikakve činjenične osnove."
Dodalo se da iranski napadi znače "daljnju eskalaciju koja će imati ozbiljan utjecaj na odnose, trenutne i buduće".
Tko je Mojtaba Hamnei? 'Sin iz sjene' preuzeo vlast u Iranu
Nakon što je u zajedničkim američko-izraelskim udarima ubijen ajatolah Ali Hamnei, iransko Vijeće stručnjaka, pod snažnim pritiskom Revolucionarne garde (IRGC), za novog vrhovnog vođu izabralo je njegova sina Mojtabu Hamneija, potvrdio je CNN.
Iran pokrenuo prvi napad nod novim ajatolahom
Teheran je pokrenuo prvi raketni napad na Izrael pod novim vrhovnim vođom Mojtabom Hameneijem, objavila je državna televizija IRIB na svom Telegram kanalu.
Na objavljenoj fotografiji vidi se projektil s natpisom: "Na vašoj usluzi, Sejede Mojtaba".