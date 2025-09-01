Vlasti upozoravaju da će se broj mrtvih i ranjenih povećavati kako stignu izvještaji iz udaljenih planinskih sela, koja su posebno ranjiva zbog loše infrastrukture i čestih prirodnih nepogoda
Najmanje 600 ljudi poginulo u razornom potresu u Afganistanu
Više od 600 ljudi poginulo je, a najmanje 1300 ozlijeđeno u snažnom potresu magnitude 6,0 po Richteru koji je u nedjelju u 23:47 po lokalnom vremenu pogodio planinsku pokrajinu Kunar na sjeveroistoku Afganistana, objavile su lokalne vlasti.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Spasioci pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, dok su prve procjene još uvijek nesigurne. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je samo u jednom selu pronađeno 30 mrtvih, no broj žrtava i dalje raste.
Oko 20 minuta kasnije u istoj se pokrajini dogodio potres magnitude 4,5 stupnjeva.
– Broj žrtava i ozlijeđenih je velik, ali budući da je područje teško dostupno, naši timovi su još uvijek na terenu – izjavio je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharafat Zaman.
Spasioci su radili u nekoliko okruga planinske pokrajine gdje je ponoćni potres udario na dubini od 10 kilometara, naveli su dužnosnici.
- Lokalni dužnosnici i stanovnici trenutačno sudjeluju u akcijama spašavanja pogođenih osoba. Timovi za pomoć iz središta i obližnjih pokrajina također su na putu - objavila je talibanska vlada.
Afganistan je sklon smrtonosnim potresima, posebno u planinskom lancu Hindukuš, gdje se susreću indijska i euroazijska tektonska ploča. Niz potresa na zapadu prošle je godine usmrtio više od tisuću ljudi, ukazujući na ranjivost jedne od najsiromašnijih zemalja svijeta na prirodne katastrofe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+