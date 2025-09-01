Obavijesti

preko 1300 ozlijeđenih

Najmanje 600 ljudi poginulo u razornom potresu u Afganistanu

Foto: Stringer

Vlasti upozoravaju da će se broj mrtvih i ranjenih povećavati kako stignu izvještaji iz udaljenih planinskih sela, koja su posebno ranjiva zbog loše infrastrukture i čestih prirodnih nepogoda

Više od 600 ljudi poginulo je, a najmanje 1300 ozlijeđeno u snažnom potresu magnitude 6,0 po Richteru koji je u nedjelju u 23:47 po lokalnom vremenu pogodio planinsku pokrajinu Kunar na sjeveroistoku Afganistana, objavile su lokalne vlasti.

Spasioci pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, dok su prve procjene još uvijek nesigurne. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je samo u jednom selu pronađeno 30 mrtvih, no broj žrtava i dalje raste.

Oko 20 minuta kasnije u istoj se pokrajini dogodio potres magnitude 4,5 stupnjeva.

– Broj žrtava i ozlijeđenih je velik, ali budući da je područje teško dostupno, naši timovi su još uvijek na terenu – izjavio je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharafat Zaman.

Spasioci su radili u nekoliko okruga planinske pokrajine gdje je ponoćni potres udario na dubini od 10 kilometara, naveli su dužnosnici.

- Lokalni dužnosnici i stanovnici trenutačno sudjeluju u akcijama spašavanja pogođenih osoba. Timovi za pomoć iz središta i obližnjih pokrajina također su na putu - objavila je talibanska vlada.

Afganistan je sklon smrtonosnim potresima, posebno u planinskom lancu Hindukuš, gdje se susreću indijska i euroazijska tektonska ploča. Niz potresa na zapadu prošle je godine usmrtio više od tisuću ljudi, ukazujući na ranjivost jedne od najsiromašnijih zemalja svijeta na prirodne katastrofe.

