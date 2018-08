Strašan potres: Najmanje 91 poginulih, mnoge i dalje traže

Najmanje je 91 osoba poginula u snažnom potresu koji je u nedjelju pogodio indonezijski otok Lombok, priopćila je u ponedjeljak agencija za upravljanje katastrofama.

Većina žrtava bila je na sjevernoj strani Lomboka, u blizini epicentra potresa od 6,9 magnitude, dok su dvije osobe poginule na susjednom otoku Bali, izjavio je glasnogovornik agencije Sutopo Purwo Nugroho.

Očekuje se da će broj žrtava rasti, kazao je.

#BREAKING update: Chaos in #lombok #indonesia as #earthquake evacuations proceed. The death toll has risen to 82 and is expected to rise, according to Arifin Muhammad Hadi, head of disaster management of the Indonesian Red Cross Society. (Link to video: https://t.co/3ZlF5A6rTC) pic.twitter.com/2uSmuOr7M9