Najmanje petero ljudi poginulo u poplavama: 'Preopasno je'

Najmanje pet osoba poginulo je u poplavama u južnoj francuskoj pokrajini Aude, nakon što je u samo nekoliko sati tijekom noći pala količina kiše dostatna za nekoliko mjeseci, izjavio je lokalni dužnosnik u ponedjeljak.

Dužnosnik Alan Thirion za BFM TV rekao je da su helikopteri za spašavanje bili su u pripremi dok se vrijeme nije smirilo kako bi mogli započeti s operacijama spašavanja.

Catastrophic #flooding in #limoux #Aude , France this morning 14th October! More rain is expected! Report: @Meteo_Pyrenees #severeweather #floods #extremeweather pic.twitter.com/eEbPkHO1sJ

- Ljudi su zarobljeni na krovovima. Morat ćemo koristiti letjelice kako bismo ih evakuirali jer ih zbog razine vode i struja nismo u mogućnosti doseći brodovima. Previše je opasno - rekao je Thirion.

Među najteže pogođenim područjima su sela Conques-sur-Orbiel i Villardonnel, gdje je razina vode dosegla prozore prvog kata nekih kuća.

Poplave su udarile bez upozorenja. Najmanje jednu žrtvu odnijela je bujica vode dok je spavala, dodao je Thirion.

Očekuje se kako će razina vode nastaviti rasti u ponedjeljak zbog kiše koja će padati sve do kasnih jutarnjih sati. Lokalne škole su zatvorene i stanovnici su upućeni da ostanu kod kuće.

WOW!!! Extreme #flooding in the l'Aude region of #France this morning after more than 200mm of rain in past 6 hours. More rain to come too.... report: @Meteovilles #Flood #extremeweather #severeweather pic.twitter.com/YVdVbV2AkU