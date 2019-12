Najmlađa premijerka Finske: Sanne Marin ima tek 34 godine

Ministica prometa Sanne Marin (34) izabrana je kao najmlađa finska premijerka ikad.

Finsko vladajuće vijeće Socijaldemokratske stranke glasalo je s 32-29 kasno u nedjelju za imenovanje Sanne Marin nad suparnikom Anttijem Lindtmanom za preuzimanje vladinog najvišeg mjesta od vladajućeg Anttija Rinnea - prenosi The Guardian.

- Pred nama je mnogo posla na obnovi povjerenja - rekla je novinarima Marin.

Rekla da nikada nije obraćala pažnju na svoje godine ili spol.

