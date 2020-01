Najsiromašniji predsjednik: Sad Zoki ide na plaću od 24.000 kn

Imovinsko stanje s kojim novoizabrani predsjednik Zoran Milanović dolazi na Pantovčak još nije poznato. Ti podaci bit će objavljeni u roku od 30 dana od stupanja na novu dužnost. Iz dosadašnjih podataka poznato je tek da se imovina obitelji Milanović tijekom njegova premijerskog mandata smanjila.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za razliku od 2011., kad je imao dva stana, 2016. mu je ostao onaj u kojem obitelj danas živi. Stan od 127 kvadrata procijenjen je tad na 1,9 milijuna kuna. Nisu imali auto, dionice ni ušteđevine. Odlaskom iz politike okušao se kao poduzetnik, a tvrtka mu je 2018. godine imala neto dobit od 553.000 kuna.

*Od dva stana jedan je prodao. Kredit je s 298.000 smanjio na 119.520 eura.

*Za razliku od većeg dijela političara, nije imao prijavljenu vikendicu.

*Na kraju mandata nije imao štednju, a 2011. ona je bila 5000 eura.

*Supružnici Milanović nisu imali prijavljene dionice.

*Imao je auto od 20.000 eura i riješio ga se.

*Nije posjedovao pokretnine vrednije od 30.000 kuna.

*Kolinda Grabar Kitarović je vlasnica stana od 106 kvadrata, a vrijednost mu je procijenjena na 1,7 milijuna kuna. Kupila ga je na kredit koji je isplatila.

*U obitelji Kitarović dionice posjeduje Jakov. Ima sedam dionica HT-a, 13 dionica Ine i udio u PBZ novčanom fondu.

*Na početku mandata prijavila je svoj Chrysler Town and Country iz 2010. vrijedan 130.000 kuna i suprugovu Hondu Civic iz 1998. vrijednu 14.000 kuna. U zadnjim izmjenama više ih nema.

*Obitelj aktualne predsjednice nema prijavljene ostale pokretnine, čija je pojedinačna vrijednost veća od 30.000 kuna, u što spadaju umjetnine, vrijedni satovi i slično.

*Njezin suprug Jakov Kitarović je jedan od suvlasnika kuće s okućnicom od 193 kvadrata na Malom Lošinju, koju je naslijedio.

*Aktualna predsjednica ima štednju od 224.000 eura, a 108.000 eura je primitak iz NATO-a. Tome treba pribrojiti i 675 dolara, dok Jakov ima štednju od 23.000 eura.

*Milanović ju je spreman podržati želi li nakon Pantovčaka karijeru nastaviti u diplomaciji.

Ako je suditi prema posljednjim dostupnim podacima, Zoran Milanović je najsiromašniji predsjednik u povijesti. Do sada je to mjesto držala Kolinda Grabar Kitarović.

No imovina aktualne predsjednice značajno nadmašuje imovinu njezina nasljednika. Na početku mandata njezina imovina procijenjena je na 2,87 milijuna kuna. U medijima su ranije objavljeni podaci prema kojima je najbogatiji predsjednik bio Franjo Tuđman, a njegova imovina bila je procijenjena na 15,2 milijuna kuna. Naime, luksuzna vila u elitnom dijelu Zagreba od 1400 kvadrata, prema procjenama stručnjaka za nekretnine iz 2015. godine, vrijedila je oko 15 milijuna kuna.

Teško je utvrditi što je sve pripadalo Franji Tuđmanu, jer u njegovo vrijeme nisu postojale imovinske kartice. Drugi po bogatstvu bio je Ivo Josipović, a kad se zbroje svi stanovi koje posjeduju on i supruga, imovina im je vrijedna oko 5,69 milijuna kuna. Naime, prema dostupnim podacima, Josipovići su vlasnici četiri stana u Zagrebu, imali su i ušteđevinu od 70.000 kuna. Budući da Ivo Josipović više nije dužnosnik teško je utvrditi današnje stanje imovine i ima li promjena u odnosu na raniji period dok je stolovao na Pantovčaku. Prema medijskim napisima, treće mjesto po bogatstvu držao je Stjepan Mesić.

Njegova imovina procjenjivala se na 4,02 milijuna kuna. Pisalo se da je nakon isteka mandata kupio dva stana u zapadnom dijelu Zagreba vrijedna 1,9 milijuna kuna, a kao vlasnica se navodila njegova supruga. I za njega je trenutačno nemoguće utvrditi vrijednost imovine.

I dok se čeka inauguracija Zorana Milanovića, objavljeno je kako će do useljenja na Pantovčak njegov ured i dalje biti na Iblerovu trgu, u prostorijama gdje mu je bio izborni stožer. U prvoj izjavi nakon izborne pobjede Milanović je potvrdio kako se čuo s premijerom Andrejem Plenkovićem i aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović te drugima iz Hrvatske, Europe i svijeta, koji su mu čestitali na izboru. Milanović je, među ostalim, razgovarao s turskim predsjednikom Erdoganom, ali nije se čuo sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Prokomentirao je riječi premijera Plenkovića da će između njih biti “tvrda kohabitacija” rekavši kako ne zna što to znači. - Rekao sam da ćemo biti najbolji prijatelji koliko je to moguće u politici. Ne znam što to znači tvrda kohabitacija, treba pogledati u Ustav da vidimo što to znači - izjavio je Milanović.

Premijer Plenković mu je na to samo kratko poručio: “Znat će”. Novoizabrani predsjednik najavio je da će dati podršku Grabar Kitarović odluči li nakon dužnosti predsjednice nastaviti diplomatsku karijeru, jer nije odgovorna ni za kakva kaznena djela, a bila je predsjednica države.

I dok dio SDP-ovaca smatra da bi Milanović trebao na Pantovčak vratiti Titovu bistu, on kaže da o tome uopće ne razmišlja.

- Pantovčak nije muzej, hrvatskih predsjednika je bilo četvero prije mene, ovo ranije možemo ići do kralja Tomislava - rekao je Milanović. Zato razmišlja o budućem timu, a trudit će se da to budu najbolji. Ne zna hoće li među njima biti bivši čelnik SOA-e Dragan Lozančić. Najavio je i kako ured nema namjeru razmještati po Hrvatskoj, a o budućim inicijativama će se prethodno konzultirati s Vladom.

Zoki će dobiti 1,2 milijuna

NAKNADA TROŠKA Kolindi će na račun sjesti milijun, a Škori 827.500 kuna.

Porezni obveznici će nadoknaditi dio troškova koje su imala tri vodeća predsjednička kandidata. Prema formuli koju su nam potvrdili u Državnom izbornom povjerenstvu, najviše bi trebao dobiti pobjednik izbora Zoran Milanović: 1,2 milijuna kuna. Kolinda Grabar Kitarović će dobiti nadoknadu od 1,08 milijuna kuna, dok će Miroslav Škoro dobiti oko 827.500 kuna. Ni jedan ostali kandidat neće dobiti ni lipe jer nisu osvojili barem deset posto glasova. No ovaj novac će im biti isplaćen tek u drugoj polovici veljače ako njihovi izvještaji budu u potpunosti u skladu sa zakonom. Inače će im DIP uskratiti dio novca.

Milanović je potrošio za cijelu kampanju, kažu u njegovu stožeru, oko 2,2 milijuna kuna. S donacijama nešto višim od 800.000 kuna i proračunskim novcem, tako će biti gotovo na nuli. Grabar Kitarović je samo do kraja godine, bez troška drugog kruga, potrošila 5,4 milijuna kuna - polovica je došla od donatora, a polovica od HDZ-a. Škoro je, uz 350.000 kuna donacija, sam pokrio troškove koji su dosegli 2,5 milijuna kuna.

Ako su svi računi podmireni nakon što stignu novci iz proračuna ili ako ostane viška novca na računu, Kolinda i Milanović ih moraju uplatiti strankama koje su ih kandidirale. Škoro kao nezavisni treba novac vratiti najvećem donatoru: sebi.