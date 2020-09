Najskuplji pokušaj bijega ikad: Vozio pijan bez dozvole pa htio zbrisati, kazna - 69 tisuća kuna

Auto koji je muškarac (34) vozio kod Ludbrega nije imao prometnu ni osiguranje. U krvi je imao 2,19 promila, a kad je vidio da ga policajci žele zaustaviti, stisnuo je gas. Sletio je s livade i počeo bježati pješice...

<p>Prava drama u noći na četvrtak kad su ludbreški policajci pokušali zaustaviti pijanog vozača. Vidjevši da auto krivuda po cesti, policajci su vozaču dali znak da se zaustavi. On je samo produljio, vozio je po cestama kroz Poljanec i Madaraševec sve do Hrženice gdje je skrenuo na zemljani put, a potom i na livadu gdje je udario u nasip.</p><p>Izašao je iz auta i počeo bježati, no policajci su ga uhvatili. Naknadno su utvrdili da je bio pod utjecajem alkohola 2,19 promila, nije imao položen vozački ispit, a automobilu koji je vozio istekla je prometna i osiguranje. Odveli su ga u Policijsku postaju Ludbreg gdje su ga pregledali jer je imao vidljivu ozljedu nosa. Utvrdili su da nije zadobio nikakve ozljede tijekom postupanja policije, već se ozlijedio prilikom udara vozila u zemljani nasip, nakon čega je glavom udario u volan.</p><p>Smjestili su ga u prostoriju za otrježnjenje i protiv njega su podnijeli optužni prijedlog prekršajnom odjelu nadležnog općinskog suda.Iz policije traže da ga sud kazni sa 69.000 kuna i zatvorom do 60 dana.</p>