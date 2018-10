Najstarija Dalmatinka Anđa Perić proslavila 108. rođendan

Najstarija stanovnica Splitsko-dalmatinske županije Anđa Perić iz Kotlenica kod Dugopolja u subotu je u krugu svoje obitelji proslavila 108. rođendan.

Za razliku od prošle godine kada je hodala uz pomoć hodalice ove godine je proslavu dočekala u krevetu.

Njen sin Vlade (75), koji se zajedno sa suprugom brine o majci, rekao je da je "zalegla" nakon što joj je prije deset mjeseci umro brat u 96. godini.



- Do bratove smrti je imala veliku volju za životom, no nakon toga kaže da je bolje da je ona umrla. Do sada je bila dobrog zdravlja, ne pije nikakve tablete, svakog dana popije dva decilitra domaćeg vina i voli meso - otkrio je slavljeničin sin.

Kako je rekao, osim zdravog života na selu za dugovječnost njegove majke najbitniji su geni, a da je tomu tako svjedoči i dugovječan život još nekih njegovih predaka.

Anđa Perić je rođena 13. listopada 1910. godine, ima sina i dvije kćeri, četiri unuka, tri praunuka i praunuku, živjela je u pet država i doživjela tri rata. U školu nije išla, ali je čitav svoj život teško radila. Tako bi svaki dan pješačila 25 kilometara do Sinjskog polja, a na leđima nosila teret. Sadila je kukuruz i krumpire, uzgajala životinje.



Anđi Perić rođendan će sutra čestitati i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.