Najstarija kumica na Dolcu: 'Ovo mi je dosad četvrta valuta, euro me uopće ne brine...'

Ma ne brinu me uopće ti euri, dosad sam promijenila četiri valute i svaki put smo se nekako snašli. Kako preračunavam? Ne preračunavam uopće, nemam ni mobitel ni kalkulator. Mušterijama ću reći da su jaja 20 kuna, pa nek' onda preračunaju i zaokruže eure na manji iznos. Cijenu neću povećavati jer to ne bi bilo pošteno prema nikome, situacija je danas ionako svima teška, govori nam to simpatična baka Ljubica (89) koja je ujedno i najstarija kumica na cijeloj zagrebačkoj tržnici Dolac.