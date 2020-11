Najteži pacijenti idu u 'jamu', a iz te sobe nitko živ nije izašao

Lawanna Rivers je medicinska sestra koja je bila na ispomoći u El Pasu. Tvrdi da su u bolnici imali posebno mjesto koje se zove 'jama'. Sve pacijente tamo smjeli su samo triput pokušati reanimirati

<p>Teksas je prešao brojku od 20 tisuća mrtvih od korone od početka epidemije.</p><p>Nakon New Yorka, Teksas je savezna država s najviše mrtvih od koronavirusa u SAD-u. Bolnice su pred raspadom sistema, a <a href="https://nypost.com/2020/11/16/nurse-describes-horrific-conditions-inside-el-paso-texas-hospital/" target="_blank"><strong>New York Post</strong></a><a href="https://nypost.com/2020/11/16/nurse-describes-horrific-conditions-inside-el-paso-texas-hospital/" target="_blank"> </a>prenosi iskustvo medicinske sestre koje je po više toga u najmanju ruku šokantno.</p><p><strong>Pogledajte video: Ovo korona učini zdravim plućima</strong></p><h2>Posebne pacijente šaljemo u 'jamu'</h2><p>Među svim tim užasima koje spominje, najviše se ističe 'jama', mjesto koje su valjda tako prozvali interno, a radi se o prostoriji u koju šalju ljude bez nade. Covid pacijente koji na kraju - umru.</p><p>- U 'jamu' smo morali slati ljude s najgorom kliničkom slikom. Vidjela sam da je umrlo jako puno ljudi tamo, a imam osjećaj da nisu morali umrijeti. Baš niti jedan pacijent iz 'jame' nije preživio - priča <strong>Lawanna Rivers</strong>, koja je radila u bolničkom centru u El Pasu.</p><p><strong>Pogledajte video: Najgore šaljemo u 'jamu'</strong></p><h2>'Samo tripu ih smijemo pokušati reanimirati'</h2><p>Kako tvrdi, ona i ostale sestre dobile su precizne upute kako se ophoditi prema pacijentima u 'jami'. Za razliku od ostalih odjela, ovdje su mogle samo triput pokušati CPR (reanimaciju), a potom odustati. Nema četvrtog puta. Naređeno im je da nema. </p><p>El Paso je prošli tjedan registrirao preko milijun oboljelih. Sestra Rivers iznijela je ozbiljne i šokantne optužbe da liječnici u toj bolnici ne tretiraju isto sve pacijente i da ne ulažu dovoljno napora kako bi spasili Covid oboljele. Dala je i primjer.</p><p>- Sestra koja me tamo podučavala imala je posebnu pacijenticu, zvali su je VIP pacijentica. Doktorova žena. Nema toga što joj nisu dali. I pogodite što, od svih s teškom slikom, ona se izvukla - rekla je.</p><h2>Bolnica: Ne možemo to potvrditi</h2><p>Iz bolnice su na ovo odgovorili da je spomenuta sestra tamo radila kao ispomoć i da, unatoč tome što suosjećaju s teškim poslom i emocionalnim šokom kroz koji prolaze tisuće zdravstvenih radnika, ne mogu potvrditi ove tvrdnje. </p>