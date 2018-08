Najveća domaća i regionalna bass imena na 11. Outlooku!

Ove nas godine u Outlook festival 5. rujna spektakularnim koncertom u pulskoj Areni uvodi maestro ambijentalneplesne glazbe Bonobo koji će uživo s bendom odsvirati svoj zadnji album Migration koji promovira na istoimenoj turneji. Pula mu je posljednji nastup na svjetskoj turneji, a ovaj će koncert ujedno biti i najveća produkcija do sada izvedena u Areni. Uz Bonobo će nastupiti i kum grimea - Wiley te David Rodigan s 20- članim The Outlook Orchestrom. Uvijek dinamičan popis od više od 300 izvođača raznolikih žanrova; od bass, d’n’b, dub, reggae, grime, hip-hop, jungle i dubstep glazbe koji nastupaju na Outlook festivalu, nakon koncerta otvorenja od 6. do 9. rujna 2018. seli se na tvrđavu Punta Christo.

Među izvrsnim regionalnim i domaćim imenima koji dolaze na 11. Outlook festival nalazi se zagrebački dub i dubstep producent Egoless koji je od nedavno dio prestižne obitelji Deep Medi, izdavačke kuće iza koje stoji legendarni producent Mala. Egoless je krajem veljače za Deep Medi izdao svoje prvo vinilno izdanje, Empire of Dirt EP, koje je rasprodano u samo nekoliko dana, a za vrijeme festivala će nastupiti čak dva puta.

Pionir hrvatske drum and bass scene, DJ i producent Filip Motovunski koji broji više od 600 nastupa u regiji i svijetu te potpisuje za englesku izdavačku kuću Bad Taste Recordings, nastupit će na The Stables pozornici u nedjelju 9. rujna. S njim će pozornicu istu večer dijeliti Billain, najpoznatiji regionalni drum and bass DJ i producent iz Sarajeva koji na Outlook donosi svoj svjetski poznat neurofunk zvuk. Domaći DJ i producent Koolade poznat po suradnji s Tram 11, Edom Maajkom i Frenkijem i Ghostface Killah iz Wu-Tang Clana. U posljednje vrijeme Koolade je orijentiran prema future beats sceni, a njegov atmosferično-energetični set ne treba propustiti na The Stables pozornici u petak.

Prvi domaći autorski roots reggae bend koji na sceni djeluje već 18 godina, Brain Holidays, u subotu, 8. rujna dolaze na The Beach stage širiti toplinu karipskih ritmova i vedrinu koju uvijek prenose publici na svojim nastupima. Aktualni treći studijski album “System Error” donio im je nominaciju na ovogodišnjem Porinu, a za pjesmu Proljeće ove su godine snimili i spot. DubDiggerz, slovenski dubstep, grime i bass duo The Moat pozornicu otvorit će u četvrtak 6. rujna. Dubsplash stage, jedan od glavih stageova Seasplash festivala predstavlja se u Courtyardu u petak, a tamo nastupaju Digitron i Roots In Session, Brada Selecta te Anja G & Dr. Obi.

The Dungeon pozornicu u subotu, 8. rujna preuzimaju samo regionalni i domaći izvođači koji će predstaviti najdugovječniji regionalni bass festival - Seasplash. Na pozornicu će se popeti Diyala & Yesh, varaždinska underground vokalistica Diyala i zagrebački drum and bass DJ Yesh, čine duo koji stvara dinamične, ali mračne drum and bass nastupe. Iz Pule dolazi dubstep producent 207, nakon njega pozornicu preuzima lokalni DJ Sheco s berlinskom adresom koji će probirati po jungle, drum ‘n’ bass, roots i reggae žanrovima, te Double B, Kick Kong i Said5. Beogradski duo Roll the Drums kojeg čine Džonidža & MC Don Dada na Outlook donose zvuk s naglaskom na liquid drum and bass koji varira od jazzy melodija do tvrđih beatova. Seasplash i Barabadub Sound System ozvučit će i jendu od najvećih pozornica Outlook festivala - The Stables pozornicu na samoj tvrđavi. Raspored svih pozornica možete naći na ovom linku.

Ulaznice za koncert otvorenja 11. Outlook festivala mogu se naći poveznici, te na svim Entrio prodajnim mjestima. Regionalne festivalske ulaznice koje vrijede za četiri festivalska dana i noći na tvrđavi Puna Christo (ne uključujući koncert otvorenja) mogu se pronaći ovdje, te putem Entrio sistema i na Entrio prodajnim mjestima. Raspored svih pozornica možete naći na ovom linku.

Ove godine novost je i suradnja festivala s Mastercardom. Tako će Mastercard kao partner festivala svim korisnicima Mastercard® i Maestro® kartica osigurati brojne pogodnosti. Beskontaktne i standardne Mastercard i Maestro kartice su službeno sredstvo plaćanja na festivalu te ih se može koristiti za kupnju hrane i pića na festivalskim lokacijama umjesto festivalske kartice. Korisnici ovih kartica pri kupnji hrane i pića ostvaruju 10% popusta, a isti popust se ostvaruje i pri kupnji promotivnih proizvoda Mastercard i Maestro karticama.