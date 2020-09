Najveći izvori zaraze su i dalje svadbe, noćni izlasci i ljetovanja

Najviše zaraženih u proteklom tjednu imala je Splitsko-dalmatinska županija, a slijedi je Grad Zagreb. U kontinentalnoj Hrvatskoj izvor zaraze su ljetovanja i svadbe, a na moru najviše noćni izlasci

<p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je tjedno izvješće s najnovijim podacima vezanim za borbu protiv korona virusa, a uz broj novozaraženih po županijama, njihovoj prosječnoj dobi i udjelu hospitaliziranih pacijenata, značajne su informacije vezane uz turiste i izvore zaraze.</p><p>Najviše zaraženih u proteklom tjednu imala je <strong>Splitsko</strong>-<strong>dalmatinska županija</strong>, sa 672 nove oboljele osobe. Slijedi <strong>Grad Zagreb </strong>s 404 nova slučaja zaraze koronavirusom, a treća je <strong>Zadarska županija </strong>koja je u proteklom tjednu potvrdila 114 novih slučajeva.</p><p>U proteklom tjednu oboljelo je 1948 osoba, hospitalizirano je njih 189. Prosječna dob oboljelih je 40,6 godina. Stopa potvrđenih slučajeva na 100.000 stanovnika je 47,6 posto. U posljednjih tjedan dana preminulo je 13 osoba, od toga je šest osoba bilo na respiratoru.</p><h2>U kontinentalnoj Hrvatskoj izvor zaraze - ljetovanja i svadbe</h2><p>U posljednjih tjedan dana u svim županijama kontinentalne Hrvatske zabilježeni su novooboljeli slučajevi, najviše u Gradu Zagrebu, Brodsko-posavskoj te Zagrebačkoj županiji, dok su najviše sedmodnevne stope na dan 31. kolovoza u Požeško-slavonskoj županiji Brodsko-posavskoj te Gradu Zagrebu.</p><p>U većini županija i dalje se nastavlja priljev oboljelih čiji se izvor zaraze povezuje s ljetovanjem i izlascima u klubove na Jadranu. Nova grupiranja zabilježena su oko svadbenih slavlja u Požeško-slavonskoj županiji te Virovitičko-podravskoj županiji.</p><p>Također, bolest se proširila i u domu za starije u Požeško-slavonskoj županiji. Značajan dio oboljelih slučajeva kontakti su prethodno oboljelih ili su slučajevi uvezeni iz Bosne i Hercegovine s obzirom da je većina poznatog izvora zaraze, epidemiološka situacija je pod nadzorom.</p><h2>Na moru najviše oboljelih slučajeva povezanih s noćnim izlascima</h2><p>Najveći broj oboljelih te najveće sedmodnevne stope u posljednjih tjedan dana zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji. U Splitsko-dalmatinskoj županiji grupiranja su zabilježena u zdravstvenom sustavu, ustanovama za smještaj u sustavu socijalne skrbi te jednoj predškolskoj ustanovi.</p><p>Unatoč tome, većina oboljelih mlade su osobe čije se obolijevanje veže uz noćne izlaske. U ostalim županijama Primorske Hrvatske grupiranja su zabilježena oko vjenčanja u Primorsko-goranskoj županiji te druženja umirovljenika u Zadarskoj županiji. Kao i u kontinentalnom dijelu zemlje, značajan je udio oboljelih koji su kontakti prije poznatih slučajeva.</p><h2>Najviše novozaraženih između 19 i 30 godina</h2><p>Oboljelo je 161 dijete te oni čine najmanji udio (8,3 %) u oboljelima u proteklih tjedan dana. Najmanje je oboljelo djece mlađe od jedne godine, ukupno četvero te djece u nižim razredima osnovne škole, ukupno 17, koji svaki čine manje od 1 % oboljelih. Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, 80 ukupno, odnosno 4,1 %.</p><p>Skoro trećinu oboljelih (538, odnosno 27,7 %) u posljednjih tjedan dana čine mlade odrasle osobe, od 19 do 30 godina, što se uklapa u epidemiološku situaciju gdje je znatan priljev oboljelih povezanih s ljetovanjem i izlascima jer osobe iz te dobne skupine najviše izlaze tijekom ljetovanja.</p><p>Općenito, odrasli čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 1546 (79,6 %), tako dobnu skupinu od 19 do 30 godina slijede dobna skupina od 31 do 40 godina starosti te dobna skupina od 51 do 65 godina starosti s ukupno 367 (18,9 %), odnosno 361 (18,6 %) oboljelih osoba, a najmanje oboljelih odrasle dobi ima u dobnoj skupini 41-50 godina – 280, odnosno 14,4 %. Osoba starijih od 66 godina, te ujedno i najugroženijih osoba je 234 odnosno 12,1 %.</p><h2>Najviše zaraženih turista ima Makarska</h2><p>Kad je riječ o turistima, od 7. 7. do 28. 8. broj zaraženih iznosi 362. Od toga je njih 122 boravilo u više mjesta, a gledano pojedinačno, najveći broj zaraženih turista ima Makarska - 70, iza koje slijede Split s 50 te Novalja s 36 novozaraženih.</p><p>Najviše novozaraženih su austrijski turisti, njih 145, a slijede Ujedinjeno Kraljevstvo sa 115 te Slovenija s 52 slučaja zaraze.</p><p>Detaljne podatke možete pogledati <a href="https://www.koronavirus.hr/najnovije/covid-19-tjedno-izvjesce-31-kolovoza/781?fbclid=IwAR1FZp_RvzFDZseRxwvvKonbE-fwKdUKa74z1DavUHSfjybrQIPGpbgqAio" target="_blank">ovdje</a>.</p>