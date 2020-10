'Najviše štete od potresa bude u Turskoj, prijeti im još potresa'

Na svu sreću, tsunami se ne širi tako brzo. Još se ne zna koliki će biti valovi. No, od tsunamija zasad ne prijeti tako velika opasnost kao od naknadnih potresa, rekao je Krešimir Kuka

<p>Potres magnitude 7.0 pogodio je okolicu grčkog otoka Samos i otočje Dodekanez, javlja <a href="https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=915787"><strong>EMSC</strong></a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potres pogodio Grčku i Tursku</strong></p><p>- Ovako jaki potresi su jako dobro locirani. Dosad označeni epicentri se neće pomaknuti. To je nekoliko desetaka kilometara od grada Izmira. Već dosad je zabilježeno nekoliko manjih potresa - rekao je seizmolog <strong>Krešimir Kuk</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a569965/Seizmolog-o-potresu-u-Turskoj-Najjaci-potresi-se-dogadjaju-upravo-ondje.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Nadodao je i kako je to područje prvo u Europi po štetama od potresa:</p><p>- To je područje prvo u Europi po štetama od potresa. Na svu sreću, tsunami se ne širi tako brzo. Još se ne zna koliki će biti valovi. No, od tsunamija zasad ne prijeti tako velika opasnost kao od naknadnih potresa - zaključio je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a569965/Seizmolog-o-potresu-u-Turskoj-Najjaci-potresi-se-dogadjaju-upravo-ondje.html" target="_blank">N1.</a></p><p> </p>