Anketa provedena među sudionicima radionice za prezadužene “Iskoči iz duga” koja je u travnju održana u Zagrebu pokazala je da najveći broj sudionika radionice ima dug između 100.000 i 200.000 kuna.

Hrvatska udruga banaka s tvrtkom BE-ON, specijaliziranom za blokirane, diljem zemlje organizira radionice za prezadužene “Iskoči iz duga”. Radionice su namijenjene za sve blokirane kako bi ih informirali da su mnogi možda na svega nekoliko mjeseci da ih se deblokira, ali uz pomoć financijskog stručnjaka. Dosadašnja iskustva pokazala su da je ponekad moguće deblokirati i polovicu onih koji posjete radionice, naročito one sa stalnim primanjima te ako i njihovi dugovi ne prelaze 220.000 kuna, nakon nagodbe s vjerovnicima uz pomoć stručnjaka. Do sada su održane dvije radionice, u Splitu i Zagrebu, a iduća je 22. svibnja u Osijeku.

Besplatna je i otvorena za sve. Anketa o zaduženosti provedena u Zagrebu na 51 sudioniku radionice pokazala je da su najčešći razlozi zaduženosti pad primanja i gubitak posla. Najviše zaduženih u Hrvatskoj u blokadi je više od tri godine, a najmanje ispitanika navelo je da je glavni razlog njihove prezaduženosti dugotrajno bolovanje. U anketi se istraživala i visina primanja pa je tako vidljivo da najveći udio ispitanika, njih 29,41 posto, prima plaću manju od 3000 kuna.

Nešto je niži postotak onih koji imaju plaću od 3000 do 4500 kuna te od 4500 do 6000. Takvih ispitanika je 25,49 posto, odnosno 13 osoba, dok samo 11,76 posto ispitanika u Zagrebu prima plaću višu od 6000 kuna. Rezultati ankete pokazuju da je najviše zaduženih starije od 60 godina, a zaduženost hrvatskih građana proporcionalna je njihovoj dobi. Tako u “razredu” ispitanika do 30. godine nema prezaduženih građana.

Do 40. godine ih je šestero, tj. 11,76 posto, od 40. do 50. godine 23,53 posto, a oko dva posto prezaduženih imaju od 50. do 60. godine. Kad je u pitanju zaposlenost zaduženih, anketa je pokazala da je najveći broj prezaduženih u mirovini - čak 39,22 posto.

Više o tome kako izaći iz duga možete doznati u utorak na radionici u Osijeku. Radionica će se održati u 17 sati u Pučkom otvorenom sveučilištu u Ulici Lorenza Jagera 6.