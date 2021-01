Američki neuroimunolozi istraživali su utjecaj korona virusa na mozak i utvrdili kako on ne mora prodrijeti u moždano tkivo da bi ga oštetio. Svoj rad objavili su u stručnom časopisu New England Journal od Medicine ističući da, iako nije bilo virusa u moždanom tkivu, ono je pretrpjelo znatna oštećenja. Ta se otkrića slažu s dosadašnjim iskustvima kliničara koji rade s oboljelima od Covid-19.

Komplikacije ipak nisu trajne

- To je bolest koja zahvaća sitne krvne žile u cijelom tijelu i zbog toga one postaju sklonije razvoju tromboza, sitnih krvnih ugrušaka. To je opasno stanje jer, ako se tromb pokrene, može začepiti krvne žile srca i uzrokovati infarkt ili doći do mozga te prouzročiti moždani udar. Stvara probleme i u crijevima, kao i manjim arterijama koje opskrbljuju ekstremitete, pa to vodi do embolizacije - ističe infektolog prof. dr. sc. Bruno Baršić, voditelj kriznog stožera u KB-u Dubrava. Svjesni te opasnosti zato kod pacijenata na liječenju zbog Covid-19 tragaju za tihim trombozama, koje se klinički ne manifestiraju odmah.

- Pokušavamo ih otkriti prije otpuštanja iz bolnice, a liječimo ih lijekovima protiv zgrušavanja krvi - kaže prof. Baršić. Nema pravila kod koga će se komplikacije razviti i nisu nužno povezane sa starosnom dobi, no kaže da se obično teže posljedice javljaju kod ljudi koji su se borili s težim simptomima bolesti, osobito ako su bili na respiratoru i dugotrajno su ležali te se nisu kretali.

Najčešće je riječ o umoru

Od ostalih komplikacija razvija se tzv. septička encefalopatija, tj. oštećenje mozga, kognitivne sposobnosti bolesnika su oslabljene. Javlja se pojačani umor i mialgija, odnosno bolovi u mišićima u okviru postcovid sindroma, a kod dijela bolesnika javljaju se fibroze, odnosno ožiljci na plućima. Te fibroze smanjuju funkcionalnu sposobnost pluća bolesnika, no nakon terapija kortikosteroidima kod većine se primjećuju pozitivni pomaci - kaže dr. Baršić pojašnjavajući kako je oporavak individualan i u prosjeku traje oko osam tjedana.

- Moja klinička procjena je da je prošlo premalo vremena kako bismo definirali što je kronični simptom bolesti. Naime, postoji razlika između subakutne i kronične komplikacije. Subakutna nestaje relativno brzo, a kronicitet simptoma traje više od šest mjeseci. Mi u Hrvatskoj, ako računate da je prvi val bolesti završio u svibnju s relativno malim brojem oboljelih, nemamo još relevantnih podataka o kroničnim simptomima - kaže ravnateljica Opće bolnice Pula dr. Irena Hrstić dodajući kako su njezini kolege liječnici u Puli kod bolesnika koji su se oporavili od bolesti, ali se bore s naknadnim tegobama, zamijetili pojačan umor, malaksalost i gubitak životne energije kao najčešće subakutne simptome, koji se nakon nekog vremena ipak povlače.