Nakon 15 sati maratonskih pregovora u Bruxellesu pao dogovor o Ukrajini!

PORAZ MERZA

Mega trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom neće biti završen ove godine, bit će potpisan sredinom siječnja, rekao je visoki njemački dužnosnik. Zaključivanje ugovora sa zemljama Mercosura, južnoameričkog bloka koji čine Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj, bilo je jako bitno Ursuli von der Leyen, koja je rekla da EU i Mercosur imaju tržište od 700 milijuna potrošača. Dodala je da se EU mora osloboditi od ovisnosti o drugima i da je sporazum s Mercosurom ključna stvar po tom pitanju. No odgodu su ranije tražili Francuska i Italija.

Odgađanje tog sporazuma je poraz njemačkog kancelara Friedricha Merza koji je inzistirao na potpisivanju u subotu. Dogovoreno je da se talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni daje tri tjedna da predstavi sporazum poljoprivrednicima u svojoj zemlji. Merz je rekao da je ratifikacija sporazuma ključna za osiguranje budućeg gospodarskog rasta Njemačke, najvećeg gospodarstva Europske unije.