Na ključnom summitu EU donijeli su odluku o pomoći Ukrajini. Ključna točka bila je da se Ukrajina financira iz zamrznute ruske imovine. Odgođen je i mega trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura
Nakon 15 sati maratonskih pregovora u Bruxellesu pao dogovor o Ukrajini!
Imamo dogovor! Odobrena je odluka o 90 milijardi eura potpore Ukrajini za razdoblje 2026.-2027., objavio je predsjednik Europskog vijeća António Costa na X-u. Ukrajina će dobiti 90 milijardi eura, a novac će se prikupiti zaduživanjem 24 od 27 zemalja članica EU-a. U tome su odbile sudjelovati Mađarska, Češka i Slovačka, koje se protive daljnjem financiranju ukrajinskih ratnih planova. Vijest da je dogovor postignut objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u 3 ujutro.
Na raspravi o prijedlogu financiranja Ukrajine zamrznutom ruskom imovinom čelnici su sami u sobi bez mobitela.
Mega trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom neće biti završen ove godine, bit će potpisan sredinom siječnja, rekao je visoki njemački dužnosnik. Zaključivanje ugovora sa zemljama Mercosura, južnoameričkog bloka koji čine Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj, bilo je jako bitno Ursuli von der Leyen, koja je rekla da EU i Mercosur imaju tržište od 700 milijuna potrošača. Dodala je da se EU mora osloboditi od ovisnosti o drugima i da je sporazum s Mercosurom ključna stvar po tom pitanju. No odgodu su ranije tražili Francuska i Italija.
Odgađanje tog sporazuma je poraz njemačkog kancelara Friedricha Merza koji je inzistirao na potpisivanju u subotu. Dogovoreno je da se talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni daje tri tjedna da predstavi sporazum poljoprivrednicima u svojoj zemlji. Merz je rekao da je ratifikacija sporazuma ključna za osiguranje budućeg gospodarskog rasta Njemačke, najvećeg gospodarstva Europske unije.
Čelnici EU-a razmatraju prijedlog da se koriste zamrznuta ruska sredstva za pomoć Ukrajini. U tekstu su ključne riječi solidarnost i podjela rizika, što bi trebalo smiriti Belgiju koja se boji da će ih Kremlj tužiti ako zatraži povrat zamrznutih sredstva. Belgijski premijer Bart de Wever tražio je neograničena financijska jamstva. No ostali ne žele ni čuti. Novi kompromis je razmatranje povećanja ranih novčanih rezervi za mega-zajam Ukrajini. To znači da bi dio ukrajinskog zajma mogao biti isplaćen kad te novčane rezerve dosegnu 50 posto iznosa prve rate.
Summit čelnica EU jedan je od najtežih. Kako je rekao izvor, pregovori iza zatvorenih vrata su jako napeti, a raspravlja se i o pitanjima koja nisu službeno na dnevnom redu.