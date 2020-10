Nakon dva manja potresa na Bukovcu se urušio potporni zid

Ponovno je podrhtavalo u Zagrebu u četvrtak navečer. Lagani potres magnitude 1.4 je srušio potporni zid na Bukovcu. Ograđeno je za radove, ali građani javljaju da radova nije bilo

<p>Područje Zagreba u noći na petak pogodila su dva manja potresa, magnitude 1,3 i 1,4 Richtera nakon čega se srušio potporni zid na Bukovcu u Zagrebu na uglu Bukovačke ulice i Bukovog dola. </p><p>Isti je potporni zid oštećen i nakon potresa koji je Zagreb pogodio u ožujku.</p><p>- Oštećen je od prvog potresa, sinoć se lagano osjetilo, ali nisam mislio da je tako jako da se uruši. Postavljeni su znakovi za radove, ali nitko tamo nije radio. Bilo je pitanje vremena - ispričao nam je čitatelj koji živi u blizini. </p><p>Iz Ureda za upravljanje hitnim situacijama rekli su kako nisu dobili dojavu.</p><p>Radi se od jednosmjernoj ulici koja nije jako prometna, no i dalje predstavlja problem građanima koji žive tamo. Ulica je zakrčena pa se ne može proći tim putem, već se mora ići obilazno. </p><p>Iz Centra 112 su poručili da su sve službe aktivirane i da je postupak u tijeku. </p><p>- Kada sam prošao sinoć, vidio sam da zid visi, znao sam da će kad tad pasti, a nitko ne radi na njemu. To je sve zakrčeno sada, može se do tamo i to je to, morate onda okolnim putem proći - nadodao je. </p>