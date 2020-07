Nakon frontalnog sudara Audi stranih tablica odletio u stup

Sivi automobil zabio se u Audija stranih registarskih oznaka nakon čega ga je silina udarca odbacila u rasvjetni stup. Policija je na terenu i obavlja očevid.

<p>Na ulazu u Bašku Vodu danas popodne došlo je do lakše prometne nesreće. </p><p>Kako neslužbeno doznajemo, nema životno ugroženih ni smrtno stradalih. Na teren su izašli vatrogasci DVD Baška Voda koji su i objavili ove fotografije. Policija regulira promet i obavlja očevid nakon kojeg će se znati kako je točno došlo do frontalnog sudara. </p><p>Ono što se prema pričama svjedoka može čuti jest da je odgovoran vozač sivog automobila koji je presjekao put plavom Audiju, nakon čega se on zabio u rasvjetni stup.</p><p>U nezgodi su sudjelovali državljanin Švedske i mještanin Baške Vode. </p>