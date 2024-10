Nakon kiše, stiže i malo sunca

Državni hidrometeorološki zavod prognozira za nedjelju promjenjivo oblačno vrijeme, uz dulja sunčana razdoblja na Jadranu. Kiša je moguća uglavnom još u noći i ujutro, posebno na istoku, dok su na jugu mogući i pljuskovi s grmljavinom.

- Poslijepodne postupno smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, do jutra još uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na moru između 11 i 16 °C. Najviša dnevna od 13 do 17, na Jadranu između 18 i 23 °C - naveli su iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Za razliku od prethodnih dana, kada je gotovo cijela Hrvatska izgledala poput bojanke prošarane upozorenjima, DHMZ je za nedjelju izdao tek žuti meteoalarm za obalu Dalmacije.

Foto: DHMZ

Stanje s rijekama

Kiša u većini Hrvatske neprestano pada, što je podiglo vodostaje rijeka. Iz korita se tako izlila i Sava u Zagrebu. Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da je visok vodostaj rijeka i kod Karlovca i da su u Karlovcu na snazi izvanredne mjere zbog mogućih poplava.

Sedmodnevna prognoza za Zagreb i Karlovac su obećavajuće. Od sutra se očekuje poboljšanje i prestanak kiše.