Nakon kraćeg zatopljenja, stiže nam velika promjena vremena: 'Moguće da će padati i snijeg'

Za danas meteorolozi DHMZ-a prognoziraju djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka uz mogućnost kiše, ponajprije u Dalmaciji, dok je u gorskoj Hrvatskoj moguće i malo susnježice. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 18 °C, u gorju malo niža.

Za sutra kažu da će prevladavati djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Potkraj dana uz više oblaka u sjevernim predjelima moguće je malo kiše. Vjetar prijepodne slab do umjeren jugozapadni, a popodne i navečer umjeren do vrlo jak sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na Jadranu od 6 do 11 °C, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 19 °C.

Osjetno hladnije ostatak tjedna

Utorak će biti posvuda većinom suh, unatoč promjenjivoj naoblaci u većem dijelu zemlje. Bura će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Prema prognozi N1, Srijeda će još biti većinom stabilna. Osjetno će zatopliti. Temperature će rasti i do 20-ak stupnjeva.

U drugom dijelu tjedna ponovno nestabilnije, uz češću kišu, ali i niže temperature uz koje je u gorju moguće i malo susnježice i snijega.

