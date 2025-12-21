Nakon masakra australski premijer naredio istragu rada policije i tajnih službi

Australski premijer Anthony Albanese u nedjelju je naredio istragu rada policije i obavještajnih službi nakon što su dvojica naoružanih napadača ubila 15 ljudi na židovskom festivalu na plaži Bondi.

Otac i sin optuženi su da su 14. prosinca, navodno inspirirani "ideologijom Islamske države", pucali na obitelji okupljene na proslavi Hanuke na najpoznatijoj plaži u Sydneyu.

Albanese je rekao da će njegova vlada preispitati imaju li policija i obavještajne službe dovoljne ovlasti, strukturu i načine dijeljenja zadaća "kako bi Australci bili sigurni".

- Zločin inspiriran IS-om prošle nedjelje pokazuje koliko je brzo promjenjivo sigurnosno okruženje u našoj naciji - rekao je, koristeći akronim za skupinu Islamska država.

- Naše sigurnosne agencije moraju biti u najboljoj poziciji da odgovore.

Albanese se suočio s kritikama predstavnika židovske zajednice i oporbe, koji su optužili njegovu vladu da nije učinila dovoljno kako bi zaštitila Židove usred rastućeg antisemitizma u Australiji.

Premijer je priznao nedostatke u naporima u borbi protiv antisemitizma i sada se poziva na formalnu istragu.

Navodnog napadača Sajida Akrama (50) ustrijelila je policija tijekom napada u Bondiju. Taj indijski državljanin ušao je u Australiju s vizom 1998. godine.

Njegov 24-godišnji sin Naveed, australski državljanin po rođenju, ostaje u bolnici pod policijskom stražom i suočava se s višestrukim optužbama, uključujući terorizam i 15 ubojstava.

'Šokantan događaj'

Sina je 2019. godine istraživala Australska sigurnosno-obavještajna organizacija zbog moguće radikalizacije, ali je u to vrijeme utvrđeno da ne predstavlja prijetnju, prema australskim vlastima.

Njegov otac također je bio ispitan od strane obavještajne službe u sklopu te provjere, ali je uspio dobiti dozvolu za oružje koja mu je omogućila posjedovanje šest pušaka.

Nekoliko tjedana prije napada na plaži Bondi, dvojac se vratio u Sydney s četverotjednog putovanja na jug Filipina koje sada istražuju detektivi tamo i u Australiji.

Albanese je rekao da ima "stvarnih pitanja" vezano uz obavještajnu službu zemlje nakon masovne pucnjave.

-Moramo točno ispitati način na koji ti sustavi funkcioniraju. Moramo se osvrnuti na ono što se dogodilo 2019. kada je ta osoba analizirana, procjenu koja je napravljena - rekao je za nacionalnu televiziju ABC.

Upitan u zasebnom intervjuu o boravku navodnih napadača u hotelu na južnom filipinskom otoku Mindanao, Albanese je rekao da je njihova radikalizacija pod istragom.

- Ali radi se o tome da nisu smatrani osobama od interesa i zato je ovo tako šokantan događaj - rekao je.

"Vrlo, vrlo neobično"

Osoblje hotela GV u gradu Davaou reklo je za AFP da su dvojica muškaraca veći dio svog 28-dnevnog boravka provela zatvorena u maloj sobi.

Obično bi napuštali sobe samo na dva ili tri sata, a najduži izlet trajao je osam sati, rekla je filipinska nacionalna sigurnosna služba.

Regionalna policija, koja je pregledala snimke nadzornih kamera kako bi pratila korake para i otkrila koga su sreli, rekla je da je otac posjetio trgovinu oružjem.

Clarke Jones, kriminolog s Australskog nacionalnog sveučilišta, rekao je da je "vrlo, vrlo neobično" da su osumnjičeni počinitelji otac i sin.

Jednom kada su stigli na Filipine, par je lako mogao otputovati na Mindanao bez ikakvih prijava, rekao je za AFP.

Jones, koji je radio s nasilnim prijestupnicima na Filipinima, rekao je da je navodna radikalizacija naoružanih napadača očito godinama prolazila "ispod radara" nakon početne istrage australske obavještajne službe.

- Mislim da bismo stvarno trebali pogledati što se dogodilo i je li taj mladić, kada je prvi put otkriven, trebao biti uključen u neku vrstu programa podrške kako bi se spriječilo da se ovo potencijalno dogodi - rekao je.