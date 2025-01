Nakon pauze za blagdane, zastupnici sada uzeli tjedan dana za terenski rad

Zastupnici u Hrvatskom saboru tri tjedna nakon jednomjesečne stanke već idućeg tjedna odlaze na "terensku pauzu", pa Sabor za to vrijeme neće zasjedati. Zbog toga, ali i zbog smrti člana obitelji HDZ-ove zastupnice, odgodili su glasanje o novome ministru Davidu Vlajčiću iz Domovinskog pokreta, koje je bilo predviđeno za jučer, a sad je pomaknuto za utorak, 11. veljače.

Što se tiče terenske pauze, riječ je o nečem novom u dinamici rada Sabora jer takvih tjednih pauza, ako nije riječ o blagdanu, nije bilo do sada. Objasnili su nam da je riječ o radu na terenu prije lokalnih izbora, ali pitanje je što se podrazumijeva pod radom na terenu. Zastupnike nitko ne kontrolira te oni slobodno mogu ostati kod kuće, ali i pijuckanje kave na špici mogu pripisati radu na terenu. Mogu također otići na finale rukometnog SP-a u nedjelju, ostaviti srce navijajući u Norveškoj pa i to nazvati radom na terenu. Sve, naime, ovisi o zastupniku.

- Oni koji se budu angažirali na lokalnim izborima sigurno će ići po terenu - kaže nam neslužbeno saborska zastupnica te upozorava kako nije istina da s ovom pauzom Sabor radi manje.

- Nije moje da branim Jandrokovića, ali moram reći kako stvari stoje. Sabor je u prijašnjemu mandatu radio od srijede do petka, a sad radimo od utorka do petka. Predsjednik Sabora je na konstituirajućoj sjednici najavio promjene u dinamici rada, odnosno promjene ritma zajedanja do lokalnih izbora. Znači, radimo od utorka do petka tri tjedna, a četvrti je tjedan za terenski rad - rekla je naša sugovornica iz oporbe te dodala da terensku pauzu nisu prakticirali ranije jer su morali donijeti mnogo zakona, pa nije bilo vremena.

Inače, uz plaću koja iznosi oko 4000 eura zastupnicima isplaćuju i mjesečni paušal od 199 eura. 