Nakon petka, Sabor će biti prazan, sad znamo i zašto...

Saborski zastupnici s posljednjim radnim danom ovoga tjedna odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku koja je propisana Ustavom. Iako imamo novi saziv, stari obrasci su ostali. Većina novoizabranih zastupnika, za koje bi se očekivalo da se žele iskazati barem na početku, nije se baš pretrgnula od rada. Zaključno s petkom imat će ukupno 20-ak dana provedenih na plenarnim zasjedanjima. U sabornici se na raspravama jedva dođe do brojke od 20 zastupnika, a iako rade od utorka do petka, očito se vodi računa da se ne iscrpe previše. Naime, dnevno raspravljaju oko tri sata, a to znači da radni dan koji im počinje u 9.30 sati traje do 13 sati. Gdje je većina zastupnika, nitko ne zna. Uglavnom se opravdavaju radom po terenu ili drugim obvezama. No bilo kakvo opravdanje uvažava se kao isprika za nedolazak na sjednice. Zbog neopravdanog izostanka sa sjednice kažnjeni su uglavnom oni koji zaborave ili ne žele poslati opravdanje. Dan neopravdanog izostanka s posla zastupnike stoji 19,91 euro, no ne oduzima im se to od plaće, nego od zastupničkog paušala, koji mjesečno dobiju u visini od 199 eura.

