Nakon pucnjave na policajca i Banske dvore, Vlada proglasila Markov trg štićenim prostorom

Ministar Božinović objasnio je kako će i dalje omogućiti kretanje stanarima, zaposlenicima, zastupnicima, dužnosnicima Vlade, vjernicima i prosvjednicima. Odluka se donosi nakon pucnjave 12. listopada

<p>Nakon što je mladi <strong>Danijel Bezuk</strong> (22) s kalašnjikovom došao na Markov trg i izrešetao Banske dvore te s četiri metka pogodio policajca <strong>Oskara Furija</strong>, koji je stajao ispred, okolo zgrade Vlade i Sabora postavljene su barikade, a prostor 0-24 štite policajci. 45 dana od toga stravičnog događaja, koji je završio Bezukovim samoubojstvom, a Furijevim oporavkom u bolnici, Vlada je u četvrtak na sjednici prostor Markova trga proglasila štićenim prostorom.</p><h2>Pogledajte video: Ispalio je više od 30 metaka</h2><p>A odnosi se, stoji u dopunjenoj uredbi o štićenim osobama i objektima, na prostor u neposrednom okruženju sjedišta Sabora i Vlade. </p><p>- I to 1,2 metra od vanjskog ruba objekta Hrvatskog sabora sa sjeverne, istočne i južne strane, 1,2 metra od vanjskog ruba objekta Vlade Republike Hrvatske sa sjeverne i zapadne strane, prostor Trga sv. Marka između istočne strane objekta Vlade Republike Hrvatske, zapadne strane objekta Hrvatskog sabora te sjevernog i južnog kolnika na Trgu sv. Marka, Freudenreichova ulica i dio južnog kolnika Trga sv. Marka od Freudenreichove ulice do Ćirilometodske ulice - stoji u obrazloženju u kojem se naglašava kako ni u kojem slučaju neće biti ograničeno pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa Ustavom. </p><p>- Određivanjem ovog prostora štićenim, stvorio bi se pravni temelj za trajnije provođenja mjera osiguranja i zaštite štićenih objekata i osoba te primjenu elemenata sustava tehničke zaštite i kontrole pristupa, čime bi se smanjila mogućnost izravnog pristupa i ugrožavanje sigurnosti, kako osoba, tako i objekata - istaknuo je ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović </strong>dodavši kako će pristup i kretanje Markovim trgom biti i dalje omogućeno svima kojima je to nužno, zaposlenicima, dužnosnicima, zastupnicima Sabora, Vlade, sucima Ustavnog suda, stanarima, vjernicima koji posjećuju crkvu sv.Marka.</p><p>- Opseg i vrstu mjera osiguranja i zaštite, sukladno članku 9. Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja odredit će nadležna ustrojstvena jedinica državnog tijela koje provodi mjere osiguranja i zaštite, na temelju procjene razine ugroženosti, sigurnosnih prosudbi sigurnosno-obavještajnih agencija, podataka i informacija drugih državnih tijela - dodao je Božinović.</p>