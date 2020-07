Novinarka HRT-a Maja Sever na Facebooku je postavila video prosvjeda:

S maskama na licima, te ra\u0161irenim transparentima s porukama \"No pasaran\", studenti \u010dekaju dolazak vr\u0161itelja du\u017enosti dekana, prorektora Miljenka \u0160imprage, koji bi trebao preuzeti vodstvo fakulteta do izbora novog vodstva. No, saznajemo, dekanica je studentima javila kako je \u0160impraga odustao od dolaska.

Kako smo ju\u010der pisali, rektor Damir Boras odluku o smjeni uprave Filozofskog fakulteta donio je nakon pravomo\u0107ne presude \u017dupanijskog suda u Zagrebu da je Vesna Vlahovi\u0107-\u0160teti\u0107 \"zlostavljala i \u0161ikanirala\" prorektora Antu \u010covi\u0107a. To je kulminacija vi\u0161egodi\u0161nje borbe za preuzimanje jednog od najve\u0107ih i najcjenjenijih fakulteta u Zagrebu.

- Dekanicu koja je ju\u010der suspendirana izabralo je vije\u0107e Filozofskog fakulteta. Izabralo ju je nezadovoljno onim koji je Filozofski dotad vodio i smjerom u kojem je fakultet vodio, spajanju s Katoli\u010dkim bogoslovnim fakultetom i nezadobvoljno bahatim na\u010dinom na koji ga je vodio. Rektor, isti rektor koji je ju\u010der suspendirao upravu, nije nam onda dozvolio da postupak dovedemo do kraja, radije je on poslao tog dekana u penziju. Za\u0161to? Da se ne bi pokazalo da su dekani smjenjivi, to\u010dnije, da su smjenjivi odozdo, da ih mogu smijeniti oni koji ih biraju.



Dekanicu koja je ju\u010der suspendirana, izabralo je vije\u0107e filozofskog fakulteta, da bi ona fakultet uredila i sredila, da bi ga kona\u010dno odvela u smjeru po\u0161tenja i znanstvene istine, ne u smjeru klijentelizma, trgovine i dogme. Htjeli smo da se prekine linija pada u blato, u dogmu, u ono \u0161to se mora vjerovati i ne dovoditi u pitanje - kazao je ispred fakulteta izvanredni profesor Filozofskog Neven Jovanovi\u0107, kojem su\u00a0proljetos Boras i Senat sru\u0161ili izborni program za dekana iako je imao podr\u0161ku ve\u0107ine zaposlenika.

Studentski zbor fakulteta po objavi smjene poslao je poruku rektoru:

\"Kolegice i kolege,



kao \u0161to ste ve\u0107\u00a0vjerojatno \u010duli, danas je rektor Boras suspendirao dekanicu Filozofskog fakulteta prof. Vesnu Vlahovi\u0107\u00a0\u0160teti\u0107\u00a0i time cijelu Upravu na\u0161eg Fakulteta. Za vr\u0161itelja du\u017enosti dekana postavio je, tj. nametnuo svog prorektora, prof. Miljenka \u0160impragu s Veterinarskog fakulteta! Tu odluku jo\u0161 treba potvrditi Senat Sveu\u010dili\u0161ta na svojoj sjednici sljede\u0107i utorak.



Zgro\u017eeni smo i revoltirani ovom krajnje nedemokratskom i autokratskom odlukom rektora Borasa koji je ovime ponovno, ali ovaj put na najotvoreniji i najbesramniji na\u010din pogazio sva demokratska prava jedne sveu\u010dili\u0161ne sastavnice koja nije uvijek plesala kako je on svirao. Stvar je time gora i besramnija \u0161to je oktroirao svog prorektora \u0160impragu koji uopce ni nije nastavnik Filozofskog fakulteta, cime je poni\u017eavanje na\u0161e institucije, ali i svih nas, studenata i nastavnika, doveo na jednu sasvim novu razinu.



Ne znamo je li slucajno to \u0161to nam je za v.d.-a nametnut veterinar ili nam je to namjerna poruka da smo stoka, no kako bilo, rektoru Borasu i njegovima pokazat cemo da nismo stoka, ni krupnog, ni sitnog zuba.\"

