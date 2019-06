'Živi zid je privatno vlasništvo jedne osobe - Vladimire Palfi'

Suspendirani član Živog zida Branimir Bunjac progovorio je danas ispred Sabora o problemima u stranci. Kaže kako je cijela stranka postala vlasništvo supruge Ivana Vilibora Sinčića Vladimire Palfi koja o svemu odlučuje i bez čijeg odoibrenja ništa nije moguće provesti.

- Osnovni problem proizlazi iz toga što je u posljednje vrijeme Živi zid postao privatno vlasništvo jedne osobe, a ta osoba se zove Vladimira Palfi koja u Živom zidu doslovce odlučuje o svemu i to neograničeno i samovoljno. Ona sama sastavlja izborne liste, daje naloge za trošenje novca, a zabranila je bilo kojem članu javno istupanje u medijima bez njenog odobrenja. Zabranila je i bilo kakve unutarstranačke izbore. Svatko tko se usudi suprotstaviti njenoj samovolji, odmah dolazi na listu za odstrel, kaže Bunjac.

Bunjac dodaje i kako je pod pritiskom svoje supruge Sinčić odustao od vođenja stranke i sve prepustio njoj:

- On danas u Živom zidu ne odlučuje ni o čemu.

Palfi je odlučila da će u Europski parlament ići njen bliski prijatelj Tihomir Lukanić i zato je s liste maknula sve one koji bi mogli njega preskočiti:

- Nisam pristao da me se makne jer sma rekao da želim doprinijeti našem izbornom uspjehu. Palfi mi je rekla da sam foteljaš i da na mene ne računa u Živom zidu. Ja sam tada napisao ostavku i otišao kući-. Ona je potom dotrčala do moga stana i molila me da zbog svega što Živi zid predstavlja u javnosti, odustao od toga. Vratio sem se u Sabor.