Nakon Štefanja hladnije, padat će i snijeg: Dolazi prava zima?

I u nastavku ovoga tjedna i početkom sljedećega bit će većinom suho, na Jadranu i pretežno sunčano, ali i gotovo posvuda hladnije nego tijekom Božića, posebice od subote do ponedjeljka, kada će u kopnenom području biti i zamjetnijih "minusa".

Pritom će osjećaj hladnoće pojačavati i povremeno umjeren vjetar, osobito na Jadranu i jak, većinom bura, koja će gdjekad imati i olujne bure, napose podno Velebita. Povremene mjestimične slabe oborine moguće su uglavnom do subote u gorju i sjevernim krajevima unutrašnjosti, a u sljedećem tjednu povećava se vjerojatnost dugotrajne magle.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Premda će zahladnjenje sljedećih dana smanjiti relativno veliko odstupanje srednje temperature zraka dosadašnjeg dijela prosinca, još uvijek je moguće da ovaj mjesec ponegdje na Jadranu bude rekordno topao, osobito na jugu. Stoga je još moguće povećanje broja ekstremnih meteodogađaja, kojih smo i ove godine imali napretek.

Četvrtak: većinom suho i barem djelomice sunčano, ali hladnije

U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Uz povremeno više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 4 °C, a najviša dnevna između 7 i 9 °C.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj uglavnom suho i barem djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab. Jutro hladnije nego na istoku, ponegdje sa slabim mrazom, a dnevna temperatura većinom oko 8 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, u gorskim krajevima s malom do umjerenom naoblakom. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. Jutarnja temperatura zraka oko -2 °C, uz obalu između 4 i 8 °C, a najviša dnevna od 5 do 9 °C, na moru između 11 i 13 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije pretežno sunčano. U noći i ujutro prema otvorenom moru uz prolazno više oblaka može pasti i malo kiše. Puhat će umjerena i jaka, na udare i olujna bura i sjeverni vjetar, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 2 °C, na moru između 7 i 10 °C, a najviša dnevna od 10 do 14 °C.

Foto: DHMZ

Podjednaka temperatura zraka bit će i na jugu Hrvatske, uz pretežno sunčano vrijeme, u noći i ujutro prema ovorenom moru s umjerenom naoblakom. Puhat će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar."

Sljedećih dana većinom suho i hladnije, na Jadranu sunčanije i vjetrovitije

- Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano, povremeno uz mogućnost slabih oborina, osobito u subotu, kada ponegdje može biti i slabog snijega. Vjetar većinom slab, u subotu prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Ujutro mjestimice mraz, a dnevna temperatura zraka najprije u postupnom padu, početkom novoga tjedna u porastu.

Na Jadranu idućih dana većinom suho i barem djelomice. Puhat će sjeverni vjetar i umjerena i jaka bura, koja će u petak prolazno oslabjeti, a u subotu i nedjelju ponovno ojačati - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Tema: Hrvatska