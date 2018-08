Posvađao se sa suprugom, pa srušio avion na vlastitu kuću

Nakon žestoke svađe sa suprugom, suprug Duane Youd ukrao je avion i namjerno ga srušio na vlastitu kuću.

Supruga i sin nekim čudom su uspjeli pobjeći i izvući živu glavu, ali pilot 47-godišnji Youd nije preživio pad aviona.

Kuća je potpuno uništena u udaru, a istražitelji kažu da je čudo što su supruga pilota i njegov sin preživjeli.

In another bizarre aviation incident, authorities say a Utah man who had been fighting with his wife died after flying a twin-engine plane into his own house. https://t.co/VDkziyJUcW — AP West Region (@APWestRegion) August 13, 2018

Pripadnici policijske službe u saveznoj državi Utah, gdje se dogodio incident, priveli su Youdu u nedjelju navečer zbog obiteljskog nasilja. Youd se nekoliko sati kasnije u pratnji policajca vratio kući da pokupi svoje stvari i uzme svoj kamion.

Nekoliko sati kasnije, Youd je iz tvrtke u kojoj radi ukrao Cessnu 525 i zabio se ravno u svoju kuću, piše USA Today.

POGLEDAJTE VIDEO:

Man crashes plane into his own house in Utah pic.twitter.com/XNWEo5GiQy — CGTN (@CGTNOfficial) August 14, 2018