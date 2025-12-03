Preminula je omiljena šibenska fotografkinja Dolores Bura

Šibenska fitness instruktorica i fotografkinja Dolores Bura preminula je u ranim jutarnjim satima u dobi od 48 godina. Vijest je potresla Šibenik, grad u kojem je ostavila dubok trag — ne samo svojim radom, nego i nevjerojatnom borbom koju je vodila godinama, javlja ŠibenikIN.

Dolores je već ranije imala ozbiljnih zdravstvenih problema. Prije tri godine doživjela je težak moždani udar, koji je jedva preživjela. Nakon dugotrajne rehabilitacije, i dalje je živjela s teškom bolešću bubrega te je bila na dijalizi svaki drugi dan.

Unatoč svemu, nije odustajala. Šibenik ju pamti po projektu koji je sama pokrenula, 'Na ljeto hodam', gdje je svakodnevno vježbala i tjerala sebe naprijed, bez obzira na bol i iscrpljenost.

- Borba traje svaki dan. Žilava sam, uporna i borbena… sve ono što mi ne da odustati kad je najteže - govorila je tada.

Njen cilj bio je jednostavan, ali ogroman, ponovno hodati, postati samostalna i napraviti krug po trim stazi bez pomoći.

- Ponekad mislim da ću se samo ispatiti do iznemoglosti, ali evo me, tu sam. Zbrčkana, ali grizem za taj oporavak. Učinit ću sve da ponovno hodam - govorila je dok je zahvaljivala svima koji su joj pomagali.

Nakon moždanog udara prije nekoliko godina, Šibenčani su organizirali veliku humanitarnu akciju kako bi joj pomogli u liječenju. Odaziv je bio golem, jer je Dolores godinama sudjelovala u humanitarnim projektima i pomagala drugima, uvijek prisutna tamo gdje je trebalo pružiti ruku podrške.

Dolores Bura živjela je intenzivno, predano i s beskrajnom ljubavlju prema fotografiji, pokretu i ljudima. I premda je njezin život bio obilježen teškim zdravstvenim bitkama, mnogi će je pamtiti po nečemu sasvim suprotnom, po snazi, upornosti i duhu koji se nije dao slomiti.