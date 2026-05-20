Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u Pekingu kod predsjednika Xi Jinpinga. Teme razgovora su ratovi u Iranu i Ukrajini, a posebnu pažnju je privukla izjava kineskog lidera koji je između redaka kritizirao američki intervencionizam
Nakon Trumpa i Putin u Kini. Xi Jinping 'oprao' Ameriku
Za Xija, ugošćavanje čelnika SAD-a i Rusije, dviju nacija koje su obje u sukobu u roku od nekoliko dana pokazuje kako je Kina velesila s globalnim utjecajem.
Putin, čija vojska i dalje vodi rat u Ukrajini, boravi u svom 25. službenom posjetu Kini tijekom svog četvrt stoljeća na čelu Rusije i prvom od izbijanja novog sukoba na Bliskom istoku.
Xi i Putin su posljednjih godina značajno pooštrili koordinaciju svojih zemalja u području trgovine, diplomacije i sigurnosti, potaknuti zajedničkim trenjima sa SAD-om i ciljem preoblikovanja svjetskog poretka koji smatraju nepravedno dominiranim Zapadom.
Putin je stigao u Peking svega pet dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio svoj povijesni posjet Kini. Jedan od glavnih ciljeva ruske delegacije jest saznati što se događalo iza kulisa summita Xi-Trump, posebice u vezi s američkim pritiscima oko rata u Ukrajini, situacije na Bliskom istoku i globalne trgovine. Rusija želi osigurati da najnovije američko-kinesko približavanje ne ugrozi njezine strateške interese.
Xi je aludirao na sve napetiju međunarodnu situaciju i prikriveno se osvrnuo na SAD dok je sjedio s Putinom u Velikoj dvorani naroda. Međunarodnu situaciju obilježavaju isprepletene turbulencije i transformacije, dok jednostrane hegemonističke struje divljaju“, rekao je Xi, koristeći tipičan jezik Pekinga kako bi kritizirao ono što smatra prekoračenjem američke vanjske politike.