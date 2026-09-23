Knez Trpimir i Kralj Ladislav uhićeni na splitskom aerodromu idu u zatvor i dom. Nije šala

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu u istražni je zatvor poslao državljanina Afganistana dok je njegov maloljetni brat završio u domu, nakon što su otkriveni u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena Knez Trpimir i Kralj Ladislav.

Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke, a nakon provjere se ispostavilo da je sumnja bila opravdana. Starijem Afganistancu ime nije Knez Trpimir kao što mu se ni maloljetni brat ne zove Kralj Ladislav.

U zračnoj luci su uhićeni, a nakon što je nad njima obavljeno kriminalističko istraživanje stariji je odveden pred istražnog suca koji mu je zbog mogućnosti bijega izrekao istražni zatvor, dok je njegov mlađi brat smješten u Dom za odgoj djece i mladeži na Brdima. Utvrđeno je kako su mladim Afganistancima osobne iskaznice s krivotvorenim imenima isporučene u Ateni te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku, a cilj im je bio otići dalje za Njemačku.

*uz korištenje AI-ja