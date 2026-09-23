Obavijesti

News

Komentari 4
E JESTE DOMIŠLJATI...

Knez Trpimir i Kralj Ladislav uhićeni na splitskom aerodromu idu u zatvor i dom. Nije šala

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Knez Trpimir i Kralj Ladislav uhićeni na splitskom aerodromu idu u zatvor i dom. Nije šala
Foto: AI
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U splitskoj zračnoj luci maloljetni Afganistanac i njegov brat imali su krivotvorene dokumente. Stigli su iz Grčke i htjeli su dalje prema Njemačkoj

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu u istražni je zatvor poslao državljanina Afganistana dok je njegov maloljetni brat završio u domu, nakon što su otkriveni u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena Knez Trpimir i Kralj Ladislav.

Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke, a nakon provjere se ispostavilo da je sumnja bila opravdana. Starijem Afganistancu ime nije Knez Trpimir kao što mu se ni maloljetni brat ne zove Kralj Ladislav. 

U zračnoj luci su uhićeni, a nakon što je nad njima obavljeno kriminalističko istraživanje stariji je odveden pred istražnog suca koji mu je zbog mogućnosti bijega izrekao istražni zatvor, dok je njegov mlađi brat smješten u Dom za odgoj djece i mladeži na Brdima. Utvrđeno je kako su mladim Afganistancima osobne iskaznice s krivotvorenim imenima isporučene u Ateni te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku, a cilj im je bio otići dalje za Njemačku.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku
IZNADPROSJEČNI RUJAN

Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku

Masivna toplinska kupola ponovno se formira nad Europom, donoseći iznadprosječne temperature i potencijalne rizike za zdravlje građana, posebice u Dalmaciji i unutrašnjosti Hrvatske.
Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'
U ZABAVNOM PARKU

Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'

Kriminalistički istražitelji pokrenuli su opsežnu istragu kako bi precizno utvrdili slijed događaja i otkrili razlog zbog kojeg je radnik osiguranja uopće odlučio ući u strogo zabranjenu zonu...
LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!
TOPLINSKA KUPOLA

LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!

Temperature bi krajem rujna u Hrvatskoj mogle dosegnuti i 30 stupnjeva. Sve bi se moglo protegnuti i na prvu polovinu listopada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026