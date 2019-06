Nakon Zida, puca i u Mostu: U Splitu su izgubili pet vijećnika

Dosad su bili Mostovi vijećnici mostovi u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, ali jučer je njih petero osnovalo vlastiti Klub vijećnika Nezavisne liste mladih, kojem je osnivač vrgorački gradonačelnik Ante Pranić, piše Jutarnji.

U novom klubu su i bivši ministar uprave Ivan Kovačić, Ivan Andabak, Petar Maretić i Darko Svaguša, a to znači i da je Mostov klub ostao na samo pet vijećnika. Za Jutarnji pričaju kako su i dalje za suradnju, ali se radi o razlazu sa strankom za koju kažu da se odmaknula od nezavisnih te da je počela vrludati u smjeru koji im je neprihvatljiv. Smeta im i nedostatak komunikacije s nezavisnim vijećnicima koji nisu članovi stranke te ideološko profiliranje udesno, ali i isključivost u suradnji s drugim opcijama.

- Želimo slati poruke mladima, a ideološke teme želimo staviti sa strane, a to je dosad bilo prilično teško, iako shvaćam potrebe pojedinaca. Odluka Glavnog odbora NLM-a bila je da formiramo svoj Klub. Želimo se fokusirati na lokalne izbore 2021. i stvoriti širu priču promjena, netko to može shvatiti kako god hoće, ali pod kišobranom Mosta na regionalnoj razini nismo imali jasne smjernice koje su potrebne za buduće djelovanje, a rezultat su loše komunikacije - rekao je Pranić. Dodaje da je u Sabor ušao kao zamjena Ivana Kovačića, a da ako smatraju u Mostu da će ovo osnivanje nezavisnog kluba u Dalmaciji nešto poremetiti na nacionalnom nivou ili da se time krši nešto u njihovu djelovanju, da je spreman vratiti mandat. S Pranićem blisko surađuje i Ivana Ninčević-Lesandrić koja također nije u stranci, ali djeluje u Klubu Mosta.

- Most se stranački profilirao, a ovaj nezavisni dio nije nikada profunkcionirao, ali to nije pitanje za mene jer nisam članica stranke, niti ću to ikada biti. Dok god ništa ne bude utjecalo na moju nezavisnost u djelovanju kroz Klub Mosta, bit ću u klubu u kojem jesam - kaže Ninčević-Lesandrić.

Drugi sugovornici kažu da bi trebalo doći do kompletnog rebrandiranja i promjena u Mostu “previše dolaze do izražaja ljudi koji traže lako zapaljive i ideološke teme”, a da će ovakvi potezi potaknuti promjene. Nikola Grmoja pak kaže da je s njihove strane suradnja bila odlična te da ostaju otvoreni za suradnju sa svima koji žele HDZ maknuti s vlasti.