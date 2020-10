Naletio na poštara na motoru, nesretnik preminuo uz ogradu: 'To je užas, bio je divan mladić'

Mladi poštar nosio je poštu mještanima Savskog Boka i susjednih mjesta. Na njegov moped naletio je automobil koji mu je dolazio iz suprotnog smjera

<p><strong>Antonio S. </strong>(26), radnik Hrvatske pošte poginuo je u utorak u prometnoj nesreći u Savskom Boku nedaleko Nove Gradiške. Mladi poštar je nosio poštu mještanima Savskog Boka i susjednih mjesta. U zavoju, njemu ulijevo, na njegov moped naletio je automobil koji mu je dolazio iz suprotnog smjera.</p><p>Na tom mjestu je zaštitna ograda. Nažalost, unatoč naporima liječnika Hitne pomoći poštar je na mjestu nesreće preminuo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>'Poštaru je ograda prerezala žile na vratu'</h2><p>- Prošao sam tim putem. Vozač je prešao u oštrom zavoju u suprotni smjer, naletio na poštara na motociklu i odbacio ga na metalnu ogradu. Hitna je došla, ali je on već iskrvario. Bio je to užasan prizor - ispričao nam je čitatelj šokiran koji je poznavao preminulog.</p><p>Poštar Antonio je, kako kaže, uvijek prolazio selom, jako je bio dobar i uvijek je nasmijan.</p><p>- Tako je i ovo jutro prošao i, eto, otišao na posao i nikad se neće vratiti, a doma ga čeka dvoje djece. Po motocikl je došla Hrvatska pošta s kombijem, od policije sam čuo da auto voze na izvanredni tehnički pregled. Vozača su odveli - dodao je čitatelj.</p><h2>Obavljen očevid</h2><p>- U 10.35 sati Policijska postaja Nova Gradiška dobila je dojavu o nesreći u mjestu Savski Bok. Na mjesto događaja pristupili su djelatnici Hitne medicinske pomoći koji su pružili pomoć unesrećenom, no oko 11 sati su obavijestili policiju da je vozač mopeda preminuo. Policija nastavlja s očevidom – izvijestio je <strong>Damir Brezić</strong>, djelatnik za odnose s javnošću PU Brodsko posavske.</p><p>Očevid prometne nesreće obavili su policajci iz Nove Gradiške, u prisutnosti <strong>Predraga Prevolšeka</strong>, zamjenika Općinskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda.</p><p>- Još slažemo mozaik kako se dogodila prometna nesreća u kojoj je nažalost poginuo mladi čovjek – rekao je <strong>Egon Ljubičić</strong>, općinski državni odvjetnik.</p><p>Antonio je, kako doznajemo, srednju Elektrotehničku školu pohađao u Novoj Gradiški, djelatnik Hrvatske pošte je nešto više od godinu i pol dana i bio je u braku.</p><h2>Policija protiv vozača podnijela kaznenu prijavu</h2><p>Očevidom su utvrdili da je do prometne nesreće došlo, jer je 25-godišnjak zbog neprilagođene brzine u zavoju udesno prešao na suprotnu prometnu traku i udario u moped.</p><p>- Policijski službenici protiv 25-godišnjeg vozača osobnog automobila podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu – rekla je <strong>Kata Nujić</strong>, glasnogovornica PU Brodsko posavske.</p>