'Nama treba poštena plaća za pošten rad, a ne darovi i cvijet'

Djelatnice 'Maraske', najstarije zadarske živuće tvornice poručile su kako im ne treba nekakva boca likera za koji se godinama već ne može naći tržište, neki cvijetak ili čokolada, već ravnopravnost i poštena plaća za pošteni rad.

Njih 20-ak požalilo se na iste probleme - rodnu diskriminaciju na radnom mjestu i potplaćenost, donosi zadarskilist.hr

- Dobile smo plaću od svega 3000 kuna za prošli mjesec, a radimo u dvije smjene. Neke od nas imamo i po 35 godina radnog staža, a ta plaća uključuje putne troškove i topli obrok što znači da bi nam bez toga bila svega 2500. Naši muški kolege za isti posao dobivaju tisuću pa i više kuna. Čak i ovi mladi što dolaze tek na posao imaju veći koeficijent od nas, a uz to, teret obuke pada na nas. Mi ih učimo raditi da bi na kraju mjeseca dobile manju plaću od njih. To je teška diskriminacija. Razmišljamo i o kolektivnoj tužbi zbog toga što nam je poslodavac prije nekoliko godina smanjio plaću pa će nam isplatiti i sve zaostatke i kamate,- ogorčeno poručuju radnice Maraske

Njih je jučer na porti tvornice kod portira čekao poklon. Sve starije radnice koje su u to vrijeme završile posao odbile su ga uzeti, a njihove kolegice koje su jučer radile drugu, poslijepodnevnu smjenu kazale su u prolazu kako dar ni one neće uzeti po završetku smjene.

Napomenule su kako se bliži sezona kad se povećava obim posla te da ju ne žele dočekati s koeficijentom plaće od 1,7 posto, kao NK radnice, a posebice stoga što njihovi kolege, od kojih su im dvojica jučer dali podršku, za isti posao imaju koeficijent od 2,4 pa i više.

Prošlo ljeto, nakon sezone, izborili su se da radnicima budu isplaćeni bonusi pa su oni koji su pristali raditi subote dobili dodatnu stimulaciju od oko 100 kuna. No to, kažu nije dovoljno jer se s tri tisuće kuna ne može preživjeti od plaće do plaće, a većina njih drugih prihoda nema.



