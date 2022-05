Namiguše iz Europske unije će kad-tad krenuti za 'parfemom' Amerike i Zorana Milanovića

Prije nekoliko mjeseci u Expressu sam nazvao Zorana Milanovića “posljednjim bosanskim kraljem”. U međuvremenu se od tada do danas ništa nije promijenilo, već je taj status Milanović dodatno učvrstio nekim svojim izjavama vezanim za situaciju u Bosni i Hercegovini, primjerice onom koju je izrekao prilikom konferencije za tisak na Pantovčaku prije nekoliko dana, referirajući se na nedavne izjave Bakira Izetbegovića u kojima je ovaj otvoreno, populistički zazivao islamsku državu: “Tko gubi u BiH. Gubi jedna uska sarajevska klika. Tvrdnja da je BiH sigurna dok su džamije pune. To mi je čudna izjava. Međutim, neće izgubiti Bakir Izetbegović, on je samo pakostan i pokvaren. Izgubit će Komšić i njegova družina koji parazitiraju na hrvatskom glasu.”