Hrvata koji je u subotu došao letom iz Istanbula podvrgnuli su carinskoj kontroli i pregledom prtljage pronašli čak 54 različita parfema
SVE MU UZELI I KAZNILI GA
Namirisali su ga: Pao na Carini u Zagrebu, švercao 50 parfema
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Carina je izvijestila kako su carinici u zagrebačkoj zračnoj luci spriječili pokušaj nezakonitog unosa 54 komada parfema. Hrvata koji je u subotu došao letom iz Istanbula podvrgnuli su carinskoj kontroli i pregledom prtljage pronašli čak 54 različita parfema. Iz Carine navode da vrijede 4.398,40 SAR (Saudijski rijal) što u protuvrijednosti iznosi 1.007,54 eura.
Zbog počinjenja prekršaja iz članka 63. stavka 1. točka 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva EU, putniku je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 450,00 eura. Roba je oduzeta.
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