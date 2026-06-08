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SVE MU UZELI I KAZNILI GA

Namirisali su ga: Pao na Carini u Zagrebu, švercao 50 parfema

Piše Ivan Hruškovec,
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Namirisali su ga: Pao na Carini u Zagrebu, švercao 50 parfema
Foto: carina.gov.hr

Hrvata koji je u subotu došao letom iz Istanbula podvrgnuli su carinskoj kontroli i pregledom prtljage pronašli čak 54 različita parfema

Carina je izvijestila kako su carinici u zagrebačkoj zračnoj luci spriječili pokušaj nezakonitog unosa 54 komada parfema. Hrvata koji je u subotu došao letom iz Istanbula podvrgnuli su carinskoj kontroli i pregledom prtljage pronašli čak 54 različita parfema. Iz Carine navode da vrijede 4.398,40 SAR (Saudijski rijal) što u protuvrijednosti iznosi 1.007,54 eura.
 
Zbog počinjenja prekršaja iz članka 63. stavka 1. točka 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva EU, putniku je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 450,00 eura. Roba je oduzeta.
 

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