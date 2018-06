Namjerno se zarazio virusom HIV-a da ga može širiti dalje

Mladić iz Arkansasa priznao je da se namjerno zarazio virusom HIV-a s namjerom da inficira druge ljude.

Stephen Koch osuđen je na 50 godina zatvora nakon što je na sudu izjavio da se odlučio zaraziti HIV-om, odlaziti na spojeve i lagati o svom zdravstvenom statusu.

Osim toga, 25-godišnji Koch na sudu je priznao i optužbe koje se ga teretile za dječju pornografiju i zloupotrebu droge.

- Samo da mi dođe do mozga, jesam li ispravno shvatio ovo što se ovdje tvrdi? - pitao je šokirani sudac tužitelja tijekom suđenja. 'Gospodin Koch se namjerno zarazio virusom HIV-a da može zaraziti druge?' - ponovio je. Koch je izjavio da je to istina.

Kada je sudac rekao da bi ostvarenje tog plana naškodilo drugim ljudima i pitao je li to razlog zbog kojeg je to napravio, Koch je potvrdio.

