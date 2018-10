Namještaj, oprema i ukrasi za dom jefitiniji 30% na Ambienti

Unikatni te dizajnerski stolovi i namještaj, ali i onaj masovne proizvodnje može se pogledati i kupiti na Ambienti.

Sajam namještaja i opreme za dom na Zagrebačkom velesajmu može se pogledati od 10 sati, danas do 19, a do 20 sati od sutra do nedjelje. Ulaznica stoji 30 kuna, a za učenike, studente i umirovljenike je 20 kuna. Oni koji dolaze vlakom mogu dobiti 40% jeftiniju povratnu kartu Hrvatskih željeznica.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Tvrtka Oriolik sajamske izloške prodaje po nižim, tvorničkim cijenama, a besplatno će ih dostaviti u ponedjeljak po završetku sajma. Stolci su između 375 i 750 kuna, metalni krevet bez madraca 1115 kuna, fotelja na razvlačenje 1800, tapecirani francuski krevet Šolta 1780, veliki krevet Cres 5650, a kutna garnitura s krevetom na razvlačenje 9200 kuna.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Tko želi drugačiji materijal ili boju od izloženih, može naručiti, a cijena će biti 10 posto niža nego redovna. I tvrtka Arboline jeftinije prodaje izložene blagovaonske stolove. Dugi su oko metar i stoje između 5000 i 9000 kuna, a kupcima iz Zagreba dostavit će ih u ponedjeljak. Na sajmu, ali i još 20 dana kasnije mogu se naručiti unikatna ogledala Bokart po 20 posto nižoj cijeni. Ono s rasvjetom i grijačima da se ne zamagli u kupaonici stoji 4700 kuna.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Sajamski popust od 30 posto daje i Prima namještaj, a vrijedi u njihovih 55 prodavaonica. Uz ulaznicu se dobije kupon od 500 kuna koji se može koristiti pri kupnji za više od 15.000 kuna, a vrijedi do kraja godine. Namještaj kupljen na Ambienti besplatno će dostaviti do 20 kilometara od prodavaonice.

