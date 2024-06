Nandu danima lutao Zagrebom, a vlasnik kaže: 'Dudo je bježao i spašavao glavu, napali ga psi!'

Nandua mi je poklonio prijatelj, mariborski sudac. On se bavi time već nekoliko desetljeća. Imam ga kod sebe već dvije godine i nikad nije bježao. On je moj Dudo. Tako ga ja zovem kad mu dajem da jede kruh. Dobar je mali, ali je umalo izgubio glavu, rekao nam je Franjo Turk (72), vlasnik velike ptice koju su službe lovile tri dana u mjestu Jazbine u Zagrebu.

Zbog ptice je terenska ekipa Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba tri puta izlazila na intervencije - u utorak, srijedu i četvrtak, ali ju je na kraju uspio uhvatiti sam vlasnik.

- U utorak je Dudo pobjegao, ali kako bi se spasio. Neki divlji psi su iskopali rupu kraj moje ograde i ušli u dvorište. Čuo sam galamu te sam izašao na balkon vidjeti što se zbiva. Psi su lajali na mog Dudu u dvorištu. On je trčao i spašavao se kako je znao i umio. U jednom trenutku su mu psi uspjeli otkinuti perje s repa. Sve je bilo toliko brzo da nisam stigao reagirati i Dudo je, dok sam izašao u dvorište, kroz tu istu rupu istrčao van te počeo trčati po cesti i okolnim livadama - rekao nam je Franjo.

Nasreću, vratio se kući neozlijeđen.

- Teško je uhvatiti tu pticu jer je plašljiva. Kad joj se približite, ona pobjegne, a tu je i šuma pa ju je nemoguće uhvatiti. Ali sam uspio uz mamljenje i to što me poznaje, pa je sve završilo dobro. Iako imam ogradu i dodatnu mrežu, psi su uspjeli proći sve prepreke - dodao je Franjo.

Dudo sad ima dvije godine, a u Zagreb je došao s tri mjeseca.

- Ovdje se slobodno šeće, imam više od 1000 m2 dvorišta. Uz njega, bavim se uzgojem paunova već više od 30 godina. Nikad nije bilo problema ni s jednom životinjom do ovoga. Nadam se da se neće ponoviti ovaj slučaj. Nudili su mi i ženke kako bi Dudo imao društvo, ali to je velika briga i ne bih se mogao baviti s mladima. Dudo ima društvo ovdje i najviše voli jesti kruh te on, za razliku od paunova, nije na prodaju. On je naš kućni ljubimac. Nandua možete imati doma, to je obična ptica. Samo trebate imati veliko dvorište jer se oni puno kreću - govori nam Franjo.

Tatjana Zajec, voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba, rekla je kako je zbog svega pozvana i policija.

- Čovjek je rekao da ju je sam ulovio i vratio u dvorište. Zapisnik o slučaju došla je napraviti i policija - rekla je Zajec.

O svemu smo pitali i policiju koji su dolaskom na teren zatekli vlasnika.

- Dolaskom na mjesto događaja zatečeni su zaposlenici Dumovca - skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba koji su izjavili da već par dana pokušavaju vratiti noja vlasniku. Ujedno, zatečen je i 72-godišnji vlasnik te je utvrđeno da se radi o američkoj ptici (noju) pasmine NANDUI, koji je nakon zajedničkog angažmana policije i zaposlenika Dumovca uredno vraćen vlasniku. Vlasnik osim noja, posjeduje i paunove, koji se također nalaze u dvorištu i žive u nastambama - rekli su u policiji.

Državni inspektorat nam je rekao kako nisu imali postupanja.

- Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata nije zaprimila informaciju o lutanju životinje nandu, a isto tako lutajuće životinje su nadležnost jedinice lokalne samouprave - rekli su nam.