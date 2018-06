Naoružana mačetom napala bivšeg i natjerala ga na seks

Djevojka iz Montane upala je u kuću bivšeg dečka naoružana mačetom, naredila mu da skine svu odjeću i prisilila ga na spolni odnos, objavljeno je iz policije. Samantha Ray Mears (19) u petak je optužena za provalu i oružani napad te za još neke manje prekršaje.

Prema dostupnim informacijama, Mears je provalila kod kuće svojeg bivšeg dečka dok je on bio odsutan. Dočekala ga je s velikim nožem i od njega zatražila da se razodjene i legne na krevet.

Uplašen da bi ga njegova bivša mogla ozbiljno ozlijediti, muškarac je poslušao i legao na krevet. Natjerala ga je na spolni odnos i cijelo to vrijeme držala mačetu. Kada ju je pokušao zaustaviti, Mears je odbila i ugrizla ga za ruku, piše lokalni portal KFBB.

Great Falls, Montana woman forces ex to make love to her with machete to face. https://t.co/M6RTakL1xG #Samantha Ray Mears #sexual predator #mens rights