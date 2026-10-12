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OSUMNJIČEN ZA NAPAD

NAPAD KRAJ VRGORCA Bježali su preko granice, kombijem htio zgaziti policajca. Gurao im auto

Piše Bogdan Blotnej,
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NAPAD KRAJ VRGORCA Bježali su preko granice, kombijem htio zgaziti policajca. Gurao im auto
Reportaža Granična policija Korenica | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija
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Vozač (36) u istražnom je zatvoru nakon što je prošle subote pokušao pregaziti jednog policajca, dok se u drugog zabio dok je sjedio u automobilu. Priveli su i kaznili suvozača

Barem pet godina zatvora prijeti 36-godišnjaku, koji je prošle subote izazvao kaos na graničnom području nedaleko od Vrgorca. Pokušala ga je zaustavili granična policija, a on je, umjesto kočnice, nagazio gas i umalo ubio dvojicu.

Kako je objavila PU splitsko-dalmatinska, 36-godišnjaka su uočili oko 18 sati i sumnjali su da on i suvozač žele nezakonito prijeći granicu s Bosnom i Hercegovinom. Jedan od policajac bio je van automobila te je naredio vozaču kombija da stane. No on je samo stisnuo gas te se policajac doslovno bacio u stranu na tlo kako bi spasio svoj život.

- Vozač je nastavio vožnju i teretnim vozilom udario u službeno vozilo na kojem je bila upaljena svjetlosna signalizacija i u njemu se nalazio drugi policijski službenik. Nakon sraza, teretnim vozilom je oko 30 metara vukao službeno vozilo, nakon čega je nastavio vožnju bez zaustavljanja - navode iz policije.

Iako nisu naveli kako je akcija dalje tekla, 36-godišnjak je uhićen i osumnjičen za prisilu prema službenoj osobi i oštećenje policijskog auta. Predan je pritvorskom nadzorniku, a potom mu je sudac istrage odredio istražni zatvor od najmanje 30 dana.

Njegovog kolegu iz kombija zasad su samo prekršajno prijavili zbog prekršaja iz čl.5. Zakona o schengenskim granicama.

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