Tomislav Rom bio je hrabri mladi policajac iz sela Donjeg Viduševca kraj Gline koji je na današnji dan prije 30 godina dao život braneći od napada srpskih pobunjenika glinsku policijsku postaju.

Pričuvni policajac Rom, tada tek 20- godišnjak, pogođen je smrtonosnim hicem iz snajpera oko 5.45 sati. Od posljedica ranjavanja ubrzo je i preminuo. U napadu je nekoliko policajaca ranjeno.

U njegovu čast u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Sisačko-moslavačke svake godine održava se Atletski memorijal 'Tomislav Rom'. Ove godine 14. po redu.

- Radi se o nenatjecateljskoj utrci. Trčanje je simbolično, nema prvog ni zadnjeg, svi trče ujednačeno, na cilj svi stižu istovremeno, nema pobjednika jer pobjednik je samo Tomislav - kazala nam je Lidija Klobučar, čiji je otac Mirko 2006. godine utemeljio ovu utrku.

- U Memorijalu djeca i mladi svake godine trče od Tomislavovog rodnog Donjeg Viduševca do Policijske postaje Glina. Trče iz zahvalnosti njegovoj žrtvi, ali trčanjem za Tomislava istovremeno se izražava i zahvalnost svim za slobodu Hrvatske, svima koji su žrtvovali svoje živote. Ovim Memorijalom domoljubno odgajamo djecu i mlade kroz sport. Slogan nam je 'Trčanje za Tomislava je IN - zaborav je OUT!' - istaknula je Klobučar.

Napad na postaju - početak krvavog rata na Banovini

Policijska postaja u Glini napadnuta je 26. lipnja 1991. u 4.40 sati, a povod je bila dan prije donesena saborska Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Domaći glinski pobunjenici, uz pomoć 'Martićevaca' iz Knina, napali su postaju iz svih vrsta oružja.

Nakon četverosatne obrane i grčevitog otpora neprijatelju, uz obećanje da će biti propušteni prema Petrinji, 15 policajaca i jedan civil iz postaje su se predali, ali umjesto u Petrinji završili su u kninskom zatvoru. Tamo su u zarobljeništvu proveli 52 dana. Zatvorom u Kninu upravljao je zloglasni Kapetan Dragan.

Policijsku postaju su ubrzo, u munjevitoj akciji, oslobodili pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko. No, nisu uspjeli osloboditi zarobljene policajce. Trojica specijalaca tada su ranjena. Glina će u hrvatskim rukama ostati još mjesec dana, do 27. srpnja, kada snažni tenkovski napad prisiljava hrvatske branitelje na povlačenje.

Glinski kraj u Domovinskom ratu doživio je velika stradanja. Spaljena su 33 hrvatska sela, a poginulo je 396 Glinjana, među kojima je 78 hrvatskih branitelja.