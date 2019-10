Napad u Manchesteru: Četvero ljudi izbodeno u šoping centru

Četvero ljudi izbodeno je u petak u šoping centru u Manchesteru. Policija je objavila kako su dobili prijavu o višestrukom napadu u centru Arndale koji je evakuiran i zatvoren.

Po prvim informacijama, žrtvama je već pružena liječnička pomoć, a napadač je odmah uhvaćen i savladan elektrošokerom.

Veliki broj policijskih vozila nalazi se na ulicama Manchestera ispred trgovačkog centra. Nema informacija ima li teže ozlijeđenih i radi li se o terorističkom napadu.

Police are currently responding to an incident at the Arndale Centre in #Manchester City Centre. More details will follow shortly. pic.twitter.com/bR7Tw62vaB