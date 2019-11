Napadača u Londonu svladali kljovom i aparatom za gašenje

Muškarac koji je na London Bridgeu jučer ubio muškarca i ženu te ranio još troje ljudi Usman Khan (28), od ranije poznat policiji.

This is everyday HEROES look like: A guy with a fire extinguisher, another with bare hands & of course Łukasz, the Polish chef with a 5ft narwhal tusk! His suicide vest could had been real & his knife had already killed 2 people. THESE MEN DESERVE A MEDAL!🎖️ #LondonBridgeAttack pic.twitter.com/hOzX6Wouhp

Među prolaznicima koji su do policijske intervencije uspjeli zadržati napadača bili su poljski imigrant i osuđeni ubojica na dopusti za vikend.

Naime, britanski mediji javljaju da je James Ford, koji je 2004. godine osuđen za ubojstvo Amande Champion, bio među prolaznicima koji su pomogli zaustaviti Khana.

Napadač, kojeg je ubio policijski specijalac, bio je 2012. godine osuđen na 16 godina zatvora zbog sudjelovanja u pripremi terorističkog napada na londonsku burzu.

No, Usman Khan je unatoč tome prošle godine bio uvjetno pušten na slobodu, ali s eklektičnom nogavicom, tako da je policija u svakom trenutku znala gdje se nalazi.

- Taj čovjek bio je poznat vlastima, a 2012. godine bio je osuđen za terorizam - rekao je Neil Basu, britanski časnik za borbu protiv terorizma.

