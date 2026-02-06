Zasad nepoznata osoba nekoliko je puta pucala na žrtvu u stambenoj zgradi u blizini Volokolamske ceste, nakon čega je pobjegla s mjesta događaja
Upucao ruskog generala usred Moskve, napadač je u bijegu
U sjeverozapadnom dijelu Moskve u četvrtak je izvršen pokušaj atentata na general-pukovnika ruskog Ministarstva obrane Vladimira Aleksejeva, koji je nakon napada hospitaliziran, priopćio je Istražni odbor Ruske Federacije.
Prema navodima istražnih tijela, zasad nepoznata osoba nekoliko je puta pucala na žrtvu u stambenoj zgradi u blizini Volokolamske ceste, nakon čega je pobjegla s mjesta događaja. Aleksejev je prevezen u jednu od moskovskih bolnica, gdje mu se pruža liječnička pomoć, piše TASS.
Istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog pokušaja ubojstva i nezakonitog posjedovanja vatrenog oružja. Na mjestu napada rade istražitelji i kriminalisti, pregledavaju se snimke nadzornih kamera i ispituju svjedoci.
Potraga za napadačem je u tijeku. Istražitelji i forenzičari pregledavaju snimke nadzornih kamera i ispituju očevice.
