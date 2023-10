Napadnuti vozač hitne: 'Trebaš ići spašavati ljude i onda se to dogodi. Udario me i zaprijetio'

- Gospođa je bila legla na ležaj i stvorio se odjednom gospodin na skuteru. Odmah je napao gospodina koji je vozio kombi i onda je krenuo u auto kod nas u kombi - prepričao je napadnuti djelatnik hitne za Dnevnik.hr.

Potom je nastavio s verbalnim napadom na liječnicu i djelatnike, da bi na kraju i ozlijedio vozača.

- On se gurao vamo-tamo i onda je došlo do kontakta, gdje mi je malo puknuo nos. Malo sam utučen i psihološki. Gospodin mi je prijetio da će me slomiti - rekao je napadnuti djelatnik.

Na kraju se ispostavilo da je to suprug ozlijeđene. Cijeli tim je u šoku. Liječnica je zatražila medicinsku pomoć, svima slijedi oporavak.

- Imate kući obitelj, trebaš ići spašavati ljude i na kraju se ovako nešto dogodi. Ne znam što mu je bilo - kazao je djelatnik hitne.

Sumnja se da je 50-godišnjak prvo verbalno napao liječnicu i tehničara da bi potom udario djelatnika koji mu nije dopustio da uđe u vozilo.

Iz policije poručuju da je osoba za koju se sumnja, pod nadzorom policije. Na napad je reagirao i ministar zdravstva na društvenim mrežama.

- Svako nasilje u društvu je neprihvatljivo, posebno prema onima koji svojim radom pomažu ljudima u nevolji i spašavanju zdravlja i života. Podrška napadnutom vozaču Hitne medicinske pomoći i osuda čina napada - objavio je ministar zdravstva Vili Beroš. A na mjestu nesreće i napada susjedi i prolaznici u nevjerici.

Sindikat stoji iza napadnutih djelatnika. Kritiziraju nedostatak zakona o hitnoj, da se takvi incidenti tretiraju kao napad na službenu osobu i prstom upiru u šeficu hitne.